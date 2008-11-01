Диджей Шансона «дослужился» до директора Авторадио

5 ноября к обязанностям программного директора тюменского Авторадио приступит Наталья Нестерова. За плечами Натальи 3 года работы на тобольской радиостанции «Экспресс», и 2 года работы на тюменском Шансоне (который также как и Авторадио входит в состав Медиагруппы 101). «Работы предстоит много, - пояснила Наталья Нестерова в интервью нашему корреспонденту. - Мы Авторадио вещаем всего полгода, определенные успехи уже есть. Допустим, по летним рейтингам мы были уже на шестом месте, обогнав всех прямых конкурентов. С учетом возраста тюменской станции, прорыв просто колоссальный, но – есть куда стремиться».
Владимир Богоделов, генеральный директор Медиагруппы 101, отметил:
«С назначением Натальи Нестеровой мы связываем выполнение стратегической задачи по выходу Авторадио уже в первом полугодии 2009 года на вторую-третью рейтинговую позицию по Тюмени. Авторадио уже сейчас узнаваемая станция. Наталья, если исключить годичный перерыв, является одним из ветеранов регионального эфира, и я уверен в ее способности персонифицировать бренд вверенной радиостанции. Недавно у меня была знаковая встреча с одной из наших радиослушательниц. Женщина в возрасте за сорок без запинки перечислила по именам всех наших шансоновских ди-джеев. Дала характеристику, за что любит каждого из них в отдельности. А в конце призналась в горячей любви к шансоновскому «Ночному экспрессу», у которого тысячи почитателей – для них он своего рода «Клуб одиноких сердец». Наташа Нестерова как раз одна из самых ярких звезд в шансоновском созвездии. Ее задача на Авторадио состоит в том, чтобы через полгода ко мне пришел такой же восторженный почитатель Авторадио и с признаниями в любви ко всей программной службе».
«Солнечный привет всему Уральскому Федеральному округу! С вами Наташа Нестерова» - это приветствие, даже в пасмурную погоду, можно было услышать на Шансоне, начиная с 11 часов дня. «Так я выражала свое теплое отношение к слушателю! А, возможно, на подсознательном уровне и себе поднимала настроение, если «небесная канцелярия» подложила нам всем свинью». Надо сказать, на Шансоне Наташа доживает последние дни, с пятого ноября она переходит в соседнюю студию. О жизни на радио и вне, новый программный директор авторадио Наташа Нестерова.
- Наташа, на Шансоне ты работаешь уже два года. А до этого?
- До этого три года жизни отдано тобольской радиостанции «Экспресс». Судьба посмеялась надо мной: в Тюмени меня взяли на радио Шансон ведущей в ночную программу со знаковым для меня названием… «Ночной Экспресс!» Я посчитала это добрым предзнаменованием. Спустя полгода я пошла на линейный эфир, но, странное дело! – до сих пор есть люди, которые меня помнят по той передаче. Порой еще за пульт не успеваю сесть, как «ПРИВЕТ НЕСТЕРОВА!» «ООО, сколько лет, сколько зим…». Сразу жить хочется!
-А какая разница между работой в Ночном Экспрессе – и на линейном эфире?
- Разница колоссальная. В «Ночном Экспрессе» ты три часа кряду неугомонно декламируешь приветы, перемежая их песнями. Сообщения летят в таком количестве, что отсортировать и отредактировать заранее каждое послание ты физически не можешь. Читаешь все подряд, но по ходу дела причесываешь смс-ки, и к финалу программы твой мозг просто плавится. Исторически сложилось так, что в Ночном Экспрессе люди знакомятся друг с другом. Вот тут на тебя ложится даже не двойная, а тройная ответственность: нужно подобрать такого человека который бы соответствовал требованиям того или иного слушателя. И далее технический момент - отослать телефон по нужному адресу. Такой виртуальный смс-интерактив, когда ты как актер озвучиваешь все роли. И швец, и жнец, и на дуде игрец!
С переходом на линейный эфир Шансона мой ритм жизни изменился. И я даже заскучала на какой-то период времени. Ведь что для ведущего линейка? Это сухие выходы с инфой о погоде и пробках. Не напряжно, но и никакого креатива. Я так не привыкла, мне нужна жизнь и, уж простите - самовыражение, пусть даже оно ограничено рамками формата. Но ничего, справилась. Внимательно послушала московский эфир, взяла с миру по нитке, примерила на себя и получилось платьице в моем стиле.
- Наташа, а можешь рассказать подробнее о своей жизни до Шансона?
- Ооо, меня всегда носило по жизни как сорванный с дерева лист. Поступила в родном Тобольске в институт на факультет иностранных языков, и казалось все было замечательно, но на третьем курсе я поймала себя на мысли: на кой мне сдались эти языки, куда я с ними… После я проработала в школе преподавателем иностранных языков месяца 4 и спокойно уволилась, так как на горизонте забрезжила возможность «сорвать банк» на собственном деле. Кстати, бизнес был напрямую связан с музыкой, что помогло мне хорошо ориентироваться в музыкальных направлениях, когда я впервые попала на радио нашего города – Экспресс.
- Как же в итоге тебя занесло на радио?
- Подруга попросила подменить на время отпуска ее коллегу, оператора на бегущей рекламной строке на ТВ. Там я и увидела объявление о наборе ведущих на местную радиостанцию. И прошла кастинг. Все это, конечно, была полная афера с моей стороны, потому что о радио я не знала крайним счетом ничего. Но в меня поверили. Через два дня, в мой день рождения (мне тогда было всего 25 J) позвонили и сказали: «Будешь вести программу НВП с Сергеем Сыровым». Он тогда был звездой Экспресса, сейчас Серега – голос телеканала Югра. Спустя несколько месяцев меня перевели на утреннее шоу и в нагрузку дали должность музыкального редактора «за знание музыки и хорошее чувство формата». Так три года я будила тоболяков в дуэте с актером и писателем Борисом Петровичем Павловым. Он мне варил кофе, приносил букеты цветов, сорванные рано утром с газонов напротив городской администрации, стихи посвящал. Вот такой он меня видел тогда:
Душа стремилась к северным оленям,
А тело жаждало на юг.
Сама же плотно сжав колени, вся в окружении подруг,
То дома, то в "АНАСТАСИИ"
И там в интимной полупустоте,
Ругала матерно Россию,
Где мужики уже не те.
Красивая, порою злая,
Искала счастья в интернете.
Еще довольно молодая
Совсем одна на белом свете.
Скучаешь по тем временам?
- Да. Там было легко, беззаботно и весело. Мы с Евгением Новоселовым, ведущим новостей радио Шансон, часто вспоминаем те года - его в эфир тоже вывел Экспресс. И приходим к одному выводу, что такого коллектива у нас уже не будет. Ну это все лирика…
- В эфире ты часто и с особым теплом передаешь приветы северным городам вещания. Наверняка здесь есть своя подоплека…
- В 2005 я уехала за своей второй половинкой в Пангоды. Это, на минуточку, 2 тысячи км от «земли». Но уверенность в том, что «женское счастье - был бы милый рядом», быстро сменилось разочарованием от того, что я не могу заниматься любимым делом. Даже работа в корпорации газпромовских монстров мне не принесла утешения. Примерно через 2 года «северной романтики» мы собрали пожитки и уехали, на этот раз сразу в Тюмень. Это был февраль 2007.
- Тюмень – столица области, большой город и тоже принимает не всех. Как прошла адаптация здесь?
- У нас не было возможности долго думать и выбирать. В руках были два козыря –газпромовская карточка и автомобиль. Бытовое обустройство произошло моментально. Мы за день сняли квартиру. Что же до работы – я еще на севере знала, зачем еду в Тюмень. Спасибо всемирной паутине, я всегда поддерживала контакты со своими бывшими коллегами. К тому моменту мой земляк Новоселов переехал в Тюмень и работал на Шансоне. Он знал о моих планах вернуться. И так совпало, что Медиагруппа искала женский голос, а я искала Медиагруппу. Это рука судьбы! – «я так думаю» ,как говорил Фрунзик Макртычан в «Мимино».
Как встретили на Шансоне?
- С душой! Не зря же это Шансон! Новоселов выбежал встречать меня на улицу в одной футболке (в 25-градусный мороз!), а потом была беседа с Машей Бэллис – программным директором РШ, далее «саунд-чек» моего голоса, стажировки. Я жутко волновалась. Поджилки тряслись, голос дрожал. У меня есть большая проблема – я теряюсь в новом пространстве и в окружении новых людей, из-за этого не могу собраться.
Как же ты тогда справлялась с первым эфиром?
- Волнение ушло через час. И даже незнание музыкального ряда меня не так пугало, как мой образ в эфире. Как я звучу – вот была проблема номер один! Месяц я билась сама с собой! Я не работала на том формате прежде, я не слушала такую музыку. А чтобы быть на ТЫ с шансоном нужно его знать и любить. Помогла должность музреда, которую я заняла почти сразу. Я изучила всю базу, слушала музыку и собственные протоколы до помутнения в глазах. В итоге я подковалась по теории от А до Я, и только после этого смогла выдохнуть и зазвучать в унисон жанровой музыке.
Какой тебя видят коллеги?
- Это нужно у них спросить. Но я думаю не по возрасту молодой, хрупкой, симпатичной J На работе я бываю разной. Коллеги с хорошим ассоциативным мышлением обращаются ко мне Нестор Петрович J Что у меня всегда вызывает улыбку, благо с чувством юмора у меня порядок.
С работой понятно: держит в тонусе, а дома ты тоже белая и пушистая?
- Многие мужчины, которые не знают меня в быту и личной жизни, говорят что я ну такааая классная и при этом добавляют, что моему супругу ну таааааааак повезло. Здесь спорный момент. В домашней обстановке я по большей части молчаливая, жуткая брюзга и зануда, педантична до крайности, хотя куда крайнее J Я полное соответствие моему гороскопическому знаку – рак. Муж – совершенно полярная личность. Если рассуждать, ху из ху, то я - точно «минус», а вот муж, Евгений Владимирович – «плюс». Мы разные и все таки мы вместе!
Попахивает низкой самооценкой …
- …попахивает правдой жизни. Умение признавать свои недостатки и засовывать их куда подальше, когда переступаешь порог студии, где ты сеешь доброе, вечное…. А здесь уже включается сила характера – это и есть работа, и в первую очередь над собой.
- С пятого ноября ты – программный директор Авторадио.
- Да. К счастью, обе станции входят в состав Медиагруппы 101 и никакой смены обстановки и коллектива не произойдет. Вот мы сейчас беседуем в студии Шансона, а за стенкой – Авторадио. Все друг друга давно знают.
Работы предстоит много. Мы Авторадио вещаем всего полгода, определенные успехи уже есть. Допустим, по летним рейтингам мы были уже на шестом месте, обогнав прямых конкурентов. С учетом возраста тюменской станции, прорыв просто колоссальный, но – есть куда стремиться.
- Хочешь первое место?
- А то!
- Но ты же знаешь, что сразу по трем независимым рейтингам на первом месте Шансон. Не будет ли твой мозг рвать конфликт симпатий между бывшей и нынешней станцией?
- Как говорится, работа – вторая семья, и плоха та семья, в которой есть место конфликту. Конечно, мне будет интересно посоперничать с Машей Беллис, и когда Авторадио выйдет на первое место, подарю ей шампанское. За науку, которую я прошла на ее радиостанции. Уверена, она за меня только порадуется.
- А что же со слушателями, которые тебе на Шансоне смски пачками слали?
- Сложный вопрос. С одной стороны – я никуда из эфира не денусь. Так же буду выходить, но уже на Авторадио. Диджей без air жизни не мыслит. Кто меня помнит – всегда может настроить приемник на 106-1 FM. С другой стороны, Авторадио имеет отличный от Шансона формат. Не знаю, пойдут ли за мной мои слушатели, но, коль это случится – буду им очень рада.
- Наташ, а у тебя мечта есть?
- Собаку я хочу. Помните фильм «Маска» и пса Майло? Вот такую мне и надо – маленькую и смешную. Вот купить бы ее – и все, жизнь удалась.
С Натальей Нестеровой беседовала Екатерина Степанова.