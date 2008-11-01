Диджей Шансона «дослужился» до директора Авторадио

- Подруга попросила подменить на время отпуска ее коллегу, оператора на бегущей рекламной строке на ТВ. Там я и увидела объявление о наборе ведущих на местную радиостанцию. И прошла кастинг. Все это, конечно, была полная афера с моей стороны, потому что о радио я не знала крайним счетом ничего. Но в меня поверили. Через два дня, в мой день рождения (мне тогда было всего 25 J) позвонили и сказали: «Будешь вести программу НВП с Сергеем Сыровым». Он тогда был звездой Экспресса, сейчас Серега – голос телеканала Югра. Спустя несколько месяцев меня перевели на утреннее шоу и в нагрузку дали должность музыкального редактора «за знание музыки и хорошее чувство формата». Так три года я будила тоболяков в дуэте с актером и писателем Борисом Петровичем Павловым. Он мне варил кофе, приносил букеты цветов, сорванные рано утром с газонов напротив городской администрации, стихи посвящал. Вот такой он меня видел тогда: