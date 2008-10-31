В Тюмени открылась выставка, посвященная комсомолу

Экспозиция подготовлена Тюменским областным краеведческим музеем, в ее состав включены экспонаты, иллюстрирующие работу комсомола в Тюмени. На небольших стендах разместились весьма занимательные предметы, например, чернильница 20 - 30-х годов ХХ века в форме головы, переходящий валенок «Лучшие бригадиры комсомольских бригад», комсомольские путевки, каска с автографами членов бригады одного из трестов, знамя обкома КПСС, знаки почета.