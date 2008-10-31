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В Тюмени открылась выставка, посвященная комсомолу

31 октября 2008, 16:16
Выставка, посвященная ВЛКСМ, открылась в Тюменской областной Думе 29 октября, в день 90-летия комсомольской организации.
Сюжет
Тюмень

Экспозиция подготовлена Тюменским областным краеведческим музеем, в ее состав включены экспонаты, иллюстрирующие работу комсомола в Тюмени. На небольших стендах разместились весьма занимательные предметы, например, чернильница 20 - 30-х годов ХХ века в форме головы, переходящий валенок «Лучшие бригадиры комсомольских бригад», комсомольские путевки, каска с автографами членов бригады одного из трестов, знамя обкома КПСС, знаки почета.

Выставка можно посетить в течение месяца на втором этаже Дома Советов.

#Новости#Выставки#Тюмень#Ксения#Общество
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