Тюменцы, не мажьте ожоги растительным маслом!

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru пресс-секретарь скорой помощи Ирина Бердюгина, с начала года было зарегистрировано более 200 случаев ожогов детей с разными степенями тяжести. Ежегодно же травмируются около 400 детей. Зачастую родители обрабатывают места ожогов маслами, мазями или яичным белком и этим только усугубляют состояние.