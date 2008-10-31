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Тюменцы, не мажьте ожоги растительным маслом!

31 октября 2008, 15:51
Двадцать седьмого октября бригада скорой медицинской помощи оказала помощь годовалому мальчику, опрокинувшему на себя чайник с горячей водой.

До приезда врачей мама обработала пораженный участок кожи подсолнечным маслом. Мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru пресс-секретарь скорой помощи Ирина Бердюгина, с начала года было зарегистрировано более 200 случаев ожогов детей с разными степенями тяжести. Ежегодно же травмируются около 400 детей. Зачастую родители обрабатывают места ожогов маслами, мазями или яичным белком и этим только усугубляют состояние.

Врачи предупреждают, что этого категорически нельзя делать! Как рассказала корреспонденту врач-методист скорой помощи Тамара Сорокина, масло не позволяет теплу выходить наружу. В результате ожог проникает еще глубже.

#Новости#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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