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Тюменские гаишники будут обходиться без наркологов

31 октября 2008, 15:39
Скоро сотрудники ГИБДД смогут выписывать штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения прямо на месте.

До конца года в область поступит 102 сертифицированных алкотестера.

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru пресс-секретарь ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, первую партию из 20-ти трубок обещают завезти уже через 2 недели. Сертифицированные алкотестеры смогут официально подтверждать факт, что водитель нетрезв. Таким образом, штраф будет выписываться на месте.

Отметим, что сегодня гаишники области пользуются не сертифицированными трубками. Показатели так называемых «акул» не могут стать официальным подтверждением нарушения. И в случае подозрений водителя направляют на обследование к наркологу.

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