NashGorod.ru выяснил, как тюменцы празднуют Хэллоуин

Тем не менее, студенты факультета романно-германской филологии каждый год отмечают этот праздник с соблюдением всех традиций, в ночных клубах проводятся тематические вечеринки, а в магазинах появляется ассортимент тыкв, страшных масок и прочей символики «страшного» праздника.
Как празднуют этот праздник тюменцы - выяснил корреспондент NashGorod.ru.
Дарья, студентка, 20 лет:
- К Хэллоуину отношусь положительно, как к интересному празднику со своими обычаями. Конечно, это праздник не из нашей культуры, и мы относимся к нему скорее просто как к поводу весело провести время. Праздновала в основном, когда училась в школе -на уроках английского языка. Оно и логично, это связано с их культурой. Мы готовили костюмы, тыкву со свечой внутри и начинали ходить по школе - пугать народ и требовать конфеты или исполнения фантов. В этом году мои однокурсники готовят вечеринку в стиле Хэллоуина. Квартиру украсят соответственно, обязательный дресс-код - страшные костюмы. Думаю, получится здорово.
Дания, студентка, 18 лет:
- Вообще нейтрально отношусь к этому празднику, никогда не праздновала и пока не собираюсь. В детстве не знала о нем, поэтому не привыкла к необходимости его отмечать.
Зарап, ведущий радиоэфира, 23 года:
- Праздновать не буду, так как это не наш праздник, а америкосовский.
Юлия, крупье, 22 года:
- Хорошо отношусь к празднику, ни разу не отмечала, но хотелось бы. С удовольствием бы зажгла в клубе в костюме утопленницы с камнем на шее.
Максим, дизайнер, 40 лет:
- Для меня это вообще псевдопраздник, навеянный западом... Никакого отношеня к русской культуре он не имеет, а ввиду непонятной политической обстановки с США, этот праздник вызывает только негатив и нежелание поддаваться западным тенденциям, и уж тем более ИХ забугорным праздникам... Никогда не отмечал и, слава богу, не буду отмечать этот «праздник».
Евгения, бухгалтер, 34 года:
- К празднику равнодушна. Никогда не праздновала. Так, ради интереса могу почитать про него, и все.
Екатерина, редактор, 25 лет:
- Нормально отношусь к Хэллоуину, но не как к празднику, а как к поводу отметить. В прошлом году мы посидели с подругами в кафе. Маски не надевали, но в кафе все было украшено: пауки всякие, страшилки, черепа, тыквы. Мне кажется с Хэллоуином та же ситуация, что и с Днем святого Валентина. Его же тоже раньше никто не признавал, а сейчас приняли более-менее. Через несколько лет авось и Хэллоуин приживется.
Ксения, аниматор, 21 год:
- Мы уже проводили тематическую вечеринку. Все диджеи и аниматоры были разукрашены, ведущий был в образе Фредди Крюгера! У нас выступал шоу-балет в образе секси-чёртиков, было очень весело!
Елена, русский эмигрант в Америке, 22 года:
- Буду праздновать Хэллоуин, конечно, хоть какая то развлекуха здесь! К празднику хорошо отношусь - пусть он и про злых духов. а все равно добрый, и повыпендриваться можно - никто не осудит! В Тюмени праздновать времени не было – работа, учеба, да и не было там такого размаха. Тут же это почти что национальный праздник – мой менеджер даже нанимал женщин дом украшать. Все магазина набиты костюмами. Мы с русскими друзьями сначала отправимся в один ночной клуб - на маскарад, а потом в другой - на конкурс самого голого костюма. Интересно, что американцы не напиваются в этот праздник - он проводится больше для увеселения детей.