NashGorod.ru выяснил, как тюменцы празднуют Хэллоуин

- Буду праздновать Хэллоуин, конечно, хоть какая то развлекуха здесь! К празднику хорошо отношусь - пусть он и про злых духов. а все равно добрый, и повыпендриваться можно - никто не осудит! В Тюмени праздновать времени не было – работа, учеба, да и не было там такого размаха. Тут же это почти что национальный праздник – мой менеджер даже нанимал женщин дом украшать. Все магазина набиты костюмами. Мы с русскими друзьями сначала отправимся в один ночной клуб - на маскарад, а потом в другой - на конкурс самого голого костюма. Интересно, что американцы не напиваются в этот праздник - он проводится больше для увеселения детей.