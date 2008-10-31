Как тюменским руководителям выжить в условиях кризиса?

Нужно иметь в виду, что неуправляемая кредиторская задолженность может повлечь банкротство компании, и, как следствие, потерю контроля над бизнесом. Реальная угроза банкротства может возникнуть у тех компаний, которые имеют просроченную более чем на 3 месяца задолженность перед кредиторами, сумма задолженности составляет более ста тысяч рублей, при этом отношения с кредиторами не являются доверительными. В этих условиях кредитор может подать заявление о признании должника банкротом, а в этом случае контроль над бизнесом получает тот, кто первым подал заявление о признании должника банкротом в суд.