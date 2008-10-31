Как тюменским руководителям выжить в условиях кризиса?

На что следует обратить внимание руководителю в условиях кризиса – советуют консультанты Консалтинговой группы «Лекс»
Наталья Рубцова - юрист, специализация корпоративное право:
«В условиях кризиса, как многие уже убедились на собственном опыте, возрастает количество неплатежей по обязательствам. Если Вашей компании не платят покупатели, Вы не можете рассчитаться со своими поставщиками. Возникает замкнутый круг. У многих компаний возросла как кредиторская, так и дебиторская задолженность.
Нужно иметь в виду, что неуправляемая кредиторская задолженность может повлечь банкротство компании, и, как следствие, потерю контроля над бизнесом. Реальная угроза банкротства может возникнуть у тех компаний, которые имеют просроченную более чем на 3 месяца задолженность перед кредиторами, сумма задолженности составляет более ста тысяч рублей, при этом отношения с кредиторами не являются доверительными. В этих условиях кредитор может подать заявление о признании должника банкротом, а в этом случае контроль над бизнесом получает тот, кто первым подал заявление о признании должника банкротом в суд.
Поэтому компаниям, имеющим задолженность, рекомендуется не допускать ситуаций, которые могут повлечь утрату контроля. В частности, сохранить контроль помогут следующие мероприятия:
- В идеале задолженности лучше свести к минимуму.
- Если ликвидировать задолженность невозможно – нелишним будет инициировать заключение соглашения об отсрочке исполнения, дополнительных соглашений о переносе срока исполнения, соглашений о замене способа исполнения и других. Это поможет устранить просрочку исполнения, приостановить начисление пеней и штрафов, сохранить нормальные отношения с кредитором. В этих условиях кредитор не сможет подать заявление о банкротстве Вашей компании.
- Если договориться с кредитором невозможно - нужно отслеживать, не подано ли заявление о банкротстве в суд. Если есть сведения о том, что заявление готовится или уже подано, действовать нужно немедленно. Спасти бизнес могут такие действия руководителя, как:
А) оспаривание суммы задолженности. Должник может показать, что задолженность уже погашена, либо что стороны договорились об отсрочке исполнения, либо пытаться опровергнуть позицию кредитора другими способами.
Б) погашение задолженности кредитору, подавшему заявление. Если в суде будут сведения только об одном кредиторе, и к моменту рассмотрения дела задолженность будет погашена, дело о банкротстве можно прекратить.
В) начало процесса добровольной ликвидации (по решению собственников должника). В этом случае производство по делу о банкротстве в суде также будет прекращено.
Прекращение судом процедуры банкротства еще не означает устранение угрозы утраты контроля над бизнесом, это служит лишь передышкой для руководства, чтобы принять решение о выходе из кризиса, собрать необходимые ресурсы, заручиться поддержкой дружественных кредиторов. Если кризис деятельности предприятия неизбежен – лучше подать заявление о банкротстве самим, это будет способствовать более контролируемому течению данной процедуры.