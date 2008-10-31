«Инновации как путь возрождения» обсудили на Тюменском женском Форуме

О важности инноваций в нашей жизни говорилось многое. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в послании Тюменской областной Думе также отметил важность «инновационного режима функционирования». Не секрет, что нефть и газ когда-нибудь закончатся, поэтому российская экономика должна быть направлена на развитие технологий. Для «Женской инициативы» переход на инновационный путь – это, прежде всего, инвестиции в человеческий капитал. Именно поэтому основными вопросами, рассмотренными на форуме, стали вопросы образования и мотивации одаренных людей.