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«Инновации как путь возрождения» обсудили на Тюменском женском Форуме

31 октября 2008, 12:56
«Инновации как путь возрождения. Женский взгляд» - так звучит тема пятого Тюменского межрегионального Форума «Женщина XXI века: Равенство. Развитие. Мир», состоявшегося 30 октября.
Сюжет
Тюмень

О важности инноваций в нашей жизни говорилось многое. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в послании Тюменской областной Думе также отметил важность «инновационного режима функционирования». Не секрет, что нефть и газ когда-нибудь закончатся, поэтому российская экономика должна быть направлена на развитие технологий. Для «Женской инициативы» переход на инновационный путь – это, прежде всего, инвестиции в человеческий капитал. Именно поэтому основными вопросами, рассмотренными на форуме, стали вопросы образования и мотивации одаренных людей.

По мнению ректора ТОГИРРО Ольги Ройтблат, для развития творческой личности необходим учитель, также способный к творчеству. В современном мире «учитель становится консультантом», который должен вовремя помочь ребенку раскрыть его таланты. В этой связи было выдвинуто предложение дифференцировать оплату труда учителя, в зависимости от результатов его работы.

Тема была продолжена и другими участниками форума. Наиболее актуальным стал вопрос привлечения одаренной молодежи к работе над инновационными проектами. Поскольку, как подчеркнул депутат Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, для инноваций, прежде всего, необходимы люди, а уже потом – красивая упаковка в виде технической базы.

#Новости#Женщины#Тюмень#Ксения#Экономика
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