«Имя Россия. Исторический выбор – 2008»: тюменцы поддерживают Менделеева

25 октября 2008 года на Цветном бульваре города Тюмени была проведена молодежная акция в поддержку нашего земляка, выдающегося ученого Д.И. Менделеева, уроженца г. Тобольска, – «Голосуй за Менделеева!».