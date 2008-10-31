«Имя Россия. Исторический выбор – 2008»: тюменцы поддерживают Менделеева

Акция проводилась в рамках реализации по всей России телепроекта «Имя Россия. Исторический выбор – 2008».
Активное участие в организации акции принял областной студенческий совет Тюменской области, который накануне проводил аналогичные акции в вузах и ссузах города Тюмени, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Задача акции – привлечь внимания жителей города к телепроекту «Имя Россия. Исторический выбор – 2008», информировать население, активизировать процесс голосования за Д.И. Менделеева.
Участниками акции было роздано более 1700 листовок «Голосуй за Менделеева!». Акция сопровождалось выступлением студии современной хореографии «Step up», вокальными номерами студенческой молодежи.
По итогам голосования на сегодняшний день обработано 357 980 голосов и тем самым Д.И. Менделеев проходит в финал телепроекта.
Напомним, что голосование продолжается, проголосовать за Дмитрия Ивановича Менделеева можно:
- по телефону 88033335504 (цифра «04» соответствует номеру участника);
- отправить смс – сообщение с текстом «04» на номер 6060 (услуга платная).