День народного единства для тюменцев – выдуманный праздник

В этот же день русской православной церковью празднуется День Казанской иконы. Напомним, именно после молитвы перед иконой Казанской Богородицы войска Пожарского и Трубецкого пошли на приступ Китай-города, вынудив поляков его покинуть. Однако церковь отмечает праздник, не привязывая его к конкретной дате, которая оспаривается многими историками, а именно в память об избавлении от захватчиков. В этом контексте праздник приобретает уже религиозный аспект, что отнюдь не способствует единению народа в нашей многоконфессиональной стране. Опять же, лишнее напоминание об «избавлении от захватчиков» становится поводом для националистических выступлений. Уже в первый год празднования новой даты радикальные организации вышли на улицы Москвы с требованиями «удалить из правящего класса чужеродных бюрократов и освободить Россию из-под ига инородцев».