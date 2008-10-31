День народного единства для тюменцев – выдуманный праздник

Последний месяц осени не обещает ничего выдающегося: радость от созерцания золотой листвы уже ушла, а Новый год еще не скоро. К счастью, в ноябре есть возможность отдохнуть лишний раз – это праздник 4 ноября, День народного единства.
Вот уже четыре года, как эта дата отмечается красным в календаре, но вспомнить с первого раза, как называется праздник, под силу, пожалуй, лишь тем, кто его учредил. Люди, если и заметили подмену праздника, то виду не подали. Да может и лучше теперь, все равно ни День великого Октября, ни День согласия и примирения никто давно не отмечал.
«Назрела» необходимость поиска новой памятной даты. Отмены праздника народ бы не одобрил– лишаться дополнительного осеннего выходного не хочется. Поэтому 16 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника День народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и Примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению большинства наблюдателей, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической Революции (7 ноября 1917 года). В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
В этот же день русской православной церковью празднуется День Казанской иконы. Напомним, именно после молитвы перед иконой Казанской Богородицы войска Пожарского и Трубецкого пошли на приступ Китай-города, вынудив поляков его покинуть. Однако церковь отмечает праздник, не привязывая его к конкретной дате, которая оспаривается многими историками, а именно в память об избавлении от захватчиков. В этом контексте праздник приобретает уже религиозный аспект, что отнюдь не способствует единению народа в нашей многоконфессиональной стране. Опять же, лишнее напоминание об «избавлении от захватчиков» становится поводом для националистических выступлений. Уже в первый год празднования новой даты радикальные организации вышли на улицы Москвы с требованиями «удалить из правящего класса чужеродных бюрократов и освободить Россию из-под ига инородцев».
Проведенный в то же время социологами Аналитического центра Юрия Левады опрос, показал, что большинство опрошенных россиян затрудняется указать точное название праздника. Так, 22% участников исследования именовали предстоящий праздник Днем согласия и примирения, 4% полагали, что в этот день отмечается освобождение России от польско-литовских интервентов, а 1% указали на годовщину Октябрьской революции. При этом каждый второй респондент (48%) вообще не смог дать никаких вариантов.
Словом, праздник придумали, а смысл не разъяснили. На вопрос о необходимости введения этой даты в «красные дни» специально для NashGorod.ru ответил профессор кафедры отечественной истории ТюмГУ Валерий Кружинов:
− Вопрос о единении довольно сложный. Бесспорно, было единение вокруг идеи борьбы с интервентами, но не было его между крестьянином, который, по сути, ставится в положение крепостного, и его феодалом. Пример тому – прошедшая накануне первая крестьянская война, мы ее еще называем гражданской, под руководством Болотникова.
Заметьте, я не против праздников: и 4-го ноября, и 7-го, и Нового года, и чего-угодно, но мне непонятно одно. 1382 год – татары взяли Москву, русские ее освободили – где праздник? 1812 год – Наполеон взял Москву, русские ее освободили – где праздник? Отсюда вывод: 4-е ноября празднуется не потому, что Москву освободили (дата дискуссионная, кстати говоря), а потому, что надо было один праздник поменять на другой, исключительно по политическим мотивам.
Прокомментировали этот вопрос и другие жители нашего города.
Мария Шляпцева, ученица 11 класса:
− Я считаю, праздник нам нужен. Но вот менять один на другой, когда смысл никому не понятен, не стоило.
Александр Сергеевич, инженер-проектировщик:
− Идея праздника должна зарождаться в народе, а не навязываться ему сверху. Настоящий праздник – это тот, который празднуют независимо от того, окрашен он красным в календаре или нет. День Победы был важным событием в жизни народа, поэтому его и стали отмечать, пусть и не сразу сделав выходным днем. Праздник же, название, смысл и дата которого для большинства людей непонятны, таковым не является. Это не праздник, по существу, а чья-то выдумка.
С праздником 7 ноября прожило целое поколение людей, и он был естественным для людей, живших в Советском Союзе. Может быть, с ликвидацией Союза и крушением строя, он стал чем-то вроде идеологического противоречия для современной власти. Хотя, если бы была проведена попытка обсуждения его отмены среди всего населения, а не путем отмены свыше, неизвестно, какой процент населения высказался бы за его отмену.
Наталья, менеджер по подбору персонала:
− Праздник 4-го ноября, это хорошо! И выходной, и премия! А поскольку 4-е раньше 7-го, значит, премию дадут раньше! Смысл праздника никто не понимает, традиции его празднования нет, но все радуются, поскольку на вторую половину года никаких «красных дней» больше не приходится.
Надежда Давыдовна, пенсионерка:
− Я этот праздник не признаю. Если раньше было два крупных праздника, 1-е мая и 7-е ноября, которые мы действительно считали праздниками, готовились к ним, ходили на демонстрации, то теперь ничего такого нет. И 7-е ноября никто не отмечал, и 4-е никто не будет.
Андрей Заплатин, специалист отдела информации и ССО ТюмГУ:
− Обычному человеку, вроде меня, сложно запомнить, когда и какой праздник нужно праздновать, тем более сложно накопить нужное количество душевных сил для осознанного и полнокровного празднования каждого из них. Люди, которые стоят у руля, крутят этот руль с большой фантазией и мало думая, вот поэтому происходит девальвация праздников.
Такой опрос, конечно, не претендует на объективность опросов общественного мнения, но общее настроение людей выражает: один непонятный праздник сменил другой. Хорошо это или плохо – решать нам, но мнение наше, к сожалению, ни на что не повлияет. Однако есть праздники, а есть «красные дни календаря», и чем станет День народного единства для вас – это уже исключительно ваш выбор.
Надежда Корнеева