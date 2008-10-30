В Тюмени пройдут дни немецкой культуры

Далее состоится праздничный концерт в к/з «Синтез» с участием коллективов из Омской области. Для зрителей из Тюмени и Тюменского района концерт пройдет 2 ноября во дворце искусств «Пионер», в этот же день будут открыты тематические выставки.
Санаторий «Радужный» подготовил мастер-класс для участников детских этнокультурных кружков области в г. Тобольске, а Ингалинский Дом культуры - конкурсный фестиваль немецких фольклорных коллективов, посвященный Дню согласия и примирения.
Встреча ветеранов и трудармейцев, а также презентация женского клуба Тюмени состоятся в Центральной городской библиотеке 5 ноября. В этот же день в ТюмГУ пройдет студенческая встреча «Российско-германское сотрудничество в области образования» с участием студентов из Германии.
7 ноября центры немецкой культуры Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска распахнут двери для посетителей. В этот день намечены встречи ветеранов с молодежью; работа выставок учебной и художественной литературы, предметов быта, детских рисунков, поделок, сочинений и проектов, демонстрация немецких фильмов.
Завершится «немецкая» неделя в ТюмГУ, 4-й областной молодежной конференцией «Вклад российских немцев в развитие Тюменской области», и показом документального фильма о российских немцах «Примирение через границы».