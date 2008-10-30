Тюменцы увидели «Живую Русь» в танцах

Посредством танца, музыки и слова он рассказывает зрителям о человеческих ценностях, о том, как создавалась и росла Русь. Уже более 50 раз спектакль был показан в разных городах: Нижневартовске, Излучинске, Мегионе, Когалыме, Владимире, Санкт-Петербурге, Тюмени и на юге Тюменской области. Сейчас танцоры планируют расширить географию и думают уже о загранице. Октябрьский показ приурочен к областному семинару хореографов, как показатель и пример работы.
Перед показом руководитель театра Николай Дятков задал зрителям несколько вопросов – Считаем ли мы весь род человеческий своей семьей? Как относимся к опыту предков? К своей жизни? И тут же добавил: «Хочется, чтобы после просмотра каждый подумал об этом. Приятного вам участия в данном действии». И началось. Музыка, слова заставляющие задуматься, и, конечно, танцы. Не просто танцы, а танцы, так умело передающие «как по сей день, живет Русь великая, да в чем сила Земли Матушки». Неоднократно зал заливался в аплодисментах.
Откуда же пришла идея такого необычного спектакля? «Идея пришла в голову примерно 2 года назад. Мы каждый год с театром ездим в так называемые «места силы» (Байкал, Соловецкие острова и др.), живем в палатках, сами готовим себе кушать. Так мы изучили почти всю Россию. И мы подумали передать историю России в танце. Показать искренность и открытость нашего народа, любовь к жизни» - поделилась организатор спектакля Вера Константиновна Пахомчик – «Наше желание, чтобы спектакль излучал добро, любовь, дарил наслаждение и радость, и чтобы после его просмотра людям хотелось поделиться этими чувствами с другими. Можно сказать, что задача постановки создать позитивный образ человека, показать, как человек должен жить». Как сказал однажды после просмотра «Живой Руси» Анатолий Омельчук: «Духовное зерно заложено».
Потрясающие костюмы, живые эмоции на лицах танцоров, такая скрытая, но понятная сюжетная линия воссоздают образ Руси. Сошедшие со сцены танцоры угощали зрителей русским караваем, яблоками. После спектакля зрители долго аплодировали, снова вышел руководитель, Николай Дятков, и сказал: «Если то, что здесь происходило не оставило вас безразличными, то мы сделали свое дело. У каждого свой путь, но мы делаем его вместе». По бурным овациям и эмоциям зрителей можно было понять, что безразличными они не остались.
Показ «Живой Руси» в Тюмени теперь состоится только в следующем году. Но театр пластики «Мистерия» продолжает работать. 30 октября в ДК «Водник» состоится спектакль «Любовь к танцу».