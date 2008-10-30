Тюменцы увидели «Живую Русь» в танцах

Откуда же пришла идея такого необычного спектакля? «Идея пришла в голову примерно 2 года назад. Мы каждый год с театром ездим в так называемые «места силы» (Байкал, Соловецкие острова и др.), живем в палатках, сами готовим себе кушать. Так мы изучили почти всю Россию. И мы подумали передать историю России в танце. Показать искренность и открытость нашего народа, любовь к жизни» - поделилась организатор спектакля Вера Константиновна Пахомчик – «Наше желание, чтобы спектакль излучал добро, любовь, дарил наслаждение и радость, и чтобы после его просмотра людям хотелось поделиться этими чувствами с другими. Можно сказать, что задача постановки создать позитивный образ человека, показать, как человек должен жить». Как сказал однажды после просмотра «Живой Руси» Анатолий Омельчук: «Духовное зерно заложено».