Тюменцам рассказали, как обезопасить свою квартиру

В день образования вневедомственной охраны, которой исполнилось уже 56 лет, 29 октября, в Областном доме журналистов состоялась пресс-конференция с участием начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД по Тюменской области полковником милиции Валерием Подшиваловым. Служба вневедомственной охраны на сегодняшний день в полном объеме решает комплекс проблем, связанным с обеспечением безопасности объектов и имущества граждан.
Темой данного заседания являлась эффективность кнопок экстренного вызова милиции. На сегодняшний день под защитой вневедомственной охраны Тюменской области находится 4581 объектов различных форм собственности, а кнопками вызова милиции оснащено 2557 объектов. В текущем году не допущено ни одной кражи из охраняемых объектов и квартир граждан.
Обезопасить свою квартиру можно за 281 р. в месяц, на установку оборудования потребуется от 7 до 15 тыс.р., в зависимости от объекта. Наблюдение ведется в автоматизированном режиме, теперь не нужно каждое утро и вечер отзваниваться оператору.
Пик активности желающих поставить кнопку вызова приходится на летнее время, еще бы, большинство жителей именно в этот период надолго оставляют свои квартиры без присмотра. В среднем, под контроль охраны в месяц попадают 40-50 квартир.
Теперь грабителей не пугают даже секретные замки, достаточно просто высверлить сердцевину. Не останавливают ни бронированные, ни двойные двери. По признанию самих преступников, чем сложнее замок, тем интереснее его вскрывать. Было зарегистрировано более 21-го случая проникновения на охраняемые объекты, но как только срабатывает сигнализация, воры в панике скрываются с места преступления.
По словам Валерия Подшивалова, стоит опасаться рекламных и страховых агентов, сотрудников пенсионного фонда - не редко под их личиной скрываются грабители. Большую роль вневедомственная охрана играет в обеспечении общественного порядка и безопасности. Сейчас проводятся работы по установлению видеокамер в местах скопления народа: парки, площади, скверы...Так же под особой охраной находятся банки. Делается все это для того, чтобы жители были спокойны за себя и свое имущество.
В завершении пресс-конференции прозвучали теплые поздравления в адрес ветеранов и заслуженных работников вневедомственной охраны.