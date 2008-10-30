Тюменцам рассказали, как обезопасить свою квартиру

По словам Валерия Подшивалова, стоит опасаться рекламных и страховых агентов, сотрудников пенсионного фонда - не редко под их личиной скрываются грабители. Большую роль вневедомственная охрана играет в обеспечении общественного порядка и безопасности. Сейчас проводятся работы по установлению видеокамер в местах скопления народа: парки, площади, скверы...Так же под особой охраной находятся банки. Делается все это для того, чтобы жители были спокойны за себя и свое имущество.