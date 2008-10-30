Туристический комплекс «Абалак» в Тобольске пытались поджечь.

Был произведен вызов пожарной охраны и УВД. Первым на происшествие прибыл пожарный расчет 23 отряда МЧС Тобольского района, чуть позже - пожарные расчеты УПСЦ МЧС. Пожар был локализован, потушен в 05.00 часов, пострадавших нет. По предварительной оценке ущерб составляет 10 миллионов рублей.