Туристический комплекс «Абалак» в Тобольске пытались поджечь.
Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в администрации гостиницы «Славянская», в результате полностью сгорели деревянные северные башни. Они были построены по уникальным копиям чертежей, деревянных русских крепостей в Сибири XVI века. Основная версия причины возгорания - преднамеренный поджог. По свидетельствам очевидцев, стена северных башен вспыхнула моментально, что доказывает факт неслучайного возгорания.
Был произведен вызов пожарной охраны и УВД. Первым на происшествие прибыл пожарный расчет 23 отряда МЧС Тобольского района, чуть позже - пожарные расчеты УПСЦ МЧС. Пожар был локализован, потушен в 05.00 часов, пострадавших нет. По предварительной оценке ущерб составляет 10 миллионов рублей.
Гостиница «Славянская» продолжит строительство комплекса «Абалак». Реализация проекта должна полностью завершиться до конца 2009 года.
Отметим, что туристский комплекс «Абалак» является одной из ярких достопримечательностей города Тобольска наравне с Кремлём. Проект был признан лучшим туристическим проектов в России в 2008 году Федеральным агентством по туризму РФ.