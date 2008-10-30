Прокурор Тюменской области: Бороться с коррупцией без СМИ невозможно!

«Мы ведем борьбу со всеми коррупционерами независимо от того, какой пост они занимают, – отметил Владимир Владимиров. – Одинаковое внимание уделяется как обращениям от граждан, так и ведению дел, связанных с махинациями в масштабах области: ни один сигнал не остается непроверенным! К сожалению, число преступлений за аналогичный период времени по сравнению с прошлым годом возросло, но наше подразделение разработало план мероприятий, направленных на снижения уровня преступлений. Этот план рассчитан на три года и включает в себя несколько разделов: участие прокуратуры в законодательном обеспечении противодействия коррупции в области; усиление прокурорского надзора в сфере регионального и муниципального управления в целях предупреждения коррупции; взаимодействие с руководством высших учебных заведений по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению, а также внедрение разнообразных форм взаимодействия прокуратуры Тюменской области со средствами массовой информации в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции».