Прокурор Тюменской области: Бороться с коррупцией без СМИ невозможно!

О коррупции в нашей стране уже давно говорят как о вещи само собой разумеющейся, однако, несмотря на такое положение дел, борьба с этим пагубным явлением продолжается. Результатами работы прокуратуры Тюменской области по противодействию коррупции и планах на 2008-2010 годы, поделился прокурор Владимир Владимиров.
Встреча прокурора с представителями СМИ, прошедшая 28 октября в Доме журналистов, приоткрыла завесу тайны над работой правоохранительных органов и позволила напрямую пообщаться с прокурором Тюменской области, а также задать наболевшие вопросы и получить информацию «из первых рук».
В ходе пресс-конференции Владимир Владимиров отметил, что прокуратура области активно использует предоставленное ей Уставом Тюменской области право законодательной инициативы, благодаря которому были созданы и успешно утверждены ряд поправок в законодательные акты, направленных на более эффективную борьбу с коррупционными явлениями во всех эшелонах власти, после принятия которых значительно улучшилось качество проектов законов и правовых актов правительства Тюменской области. На практике это проявилось в раскрытии ряда дел, фигурантами которых являлись представители власти.
«Мы ведем борьбу со всеми коррупционерами независимо от того, какой пост они занимают, – отметил Владимир Владимиров. – Одинаковое внимание уделяется как обращениям от граждан, так и ведению дел, связанных с махинациями в масштабах области: ни один сигнал не остается непроверенным! К сожалению, число преступлений за аналогичный период времени по сравнению с прошлым годом возросло, но наше подразделение разработало план мероприятий, направленных на снижения уровня преступлений. Этот план рассчитан на три года и включает в себя несколько разделов: участие прокуратуры в законодательном обеспечении противодействия коррупции в области; усиление прокурорского надзора в сфере регионального и муниципального управления в целях предупреждения коррупции; взаимодействие с руководством высших учебных заведений по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению, а также внедрение разнообразных форм взаимодействия прокуратуры Тюменской области со средствами массовой информации в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции».
Участие прокуратуры в законодательном обеспечении противодействия коррупции в области подразумевает собой право выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения, которым прокуратура активно пользуется - прокуратура области в порядке законодательной инициативы внесла в Тюменскую областную Думу проект Закона Тюменской области «О противодействии коррупции», также применяются принятые по инициативе областной прокуратуры изменения в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых актов Тюменской области».
По второму пункту плана работа предусматривает выявление и пресечение фактов занятия чиновниками предпринимательской деятельностью. Особое место отведено работе с представителями высших учебных заведений для обсуждения вопросов усиления антикоррупционной составляющей при преподавании учебных дисциплин. «Реализацию Национального плана по противодействию коррупции невозможно осуществить без деятельного участия средств массовой информации, с помощью которых предполагается сформировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции, - прокомментировал один из пунктов плана Владимир Владимиров. - Безусловно, тема коррупции и сейчас присутствует в средствах массовой информации, но мы заинтересованы в оперативном и качественном распространении информации о деятельности прокуратуры, правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и предлагаем вам, журналистам, совместно работать в направлении пропаганды антикоррупционного поведения».
Подводя итог пресс-конференции, Владимир Владимиров, отметил, что «несмотря на значительное число пресеченных преступлений, он не считает это успехом в борьбе с коррупцией. Коррупция постоянно видоизменяет формы и методы своих действий, отличается быстрой приспособляемостью к изменяющимся условиям, оставаясь одним из наиболее латентных видов преступления. Поэтому на прошедшем в октябре координационном совещании руководителей правоохранительных органов были выработаны дополнительные меры, направленные на эффективное противодействие этому злу. Немалую роль в них отведено и работе средств массовой информации, что означает увеличение числа подобных пресс-конференций, а также публикаций материалов о выявлении и пресечении коррупционных преступлений и правонарушений для своевременного и точного информирования населения о деятельности правоохранительных органов».