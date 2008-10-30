«Наследники» еще вернутся в Тюмень

– Но, если это картины о том, как было раньше, – рассказала в интервью Эмма Лимонова, исполнительный директор студии «Прессинг», продюсирующей фильмы Одегова, – то фильм «Наследники» – о том, как мы живем сейчас. Я не могу согласиться с теми, кто говорит, что это нетипичная история. Для нашего региона ситуация, показанная в картине, как раз типичная. Я сама долгое время работала в департаменте образования, и знаю не понаслышке о проблемах, с которыми сталкиваются современные дети. История, рассказанная Сергеем Козловым, очень трогательная. О мальчике с непростой судьбой, который, как и многие его ровесники, лишенные внимания и должной заботы со стороны взрослых, мог бы пойти по скользкой дорожке, если бы не удивительная пуговица с двуглавым орлом, которая попала к нему в руки. Тимоха, которого великолепно сыграл московский школьник Павел Юрченко, так увлекся изучением тайны пуговицы, которая, возможно, принадлежала царевичу Алексею, сыну императора Николая II, что жизнь его наполнилась новым смыслом. Благодаря чудо-пуговице и помощи директора школы, которого сыграл сам Одегов, Тимофей не попал в колонию для несовершеннолетних.