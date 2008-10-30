«Наследники» еще вернутся в Тюмень

В первой декаде октября в Тамбове прошел II фестиваль духовного кино «Десять заповедей», на котором был представлен фильм «Наследники» тюменского режиссера Константина Одегова, снятый по мотивам повести «Мальчик без шпаги» писателя Сергея Козлова, тоже нашего земляка.
Первый фестиваль духовного кино состоялся в прошлом году, его учредителем выступила Гильдия кинорежиссеров России при поддержке администрации области и города Тамбова. В программу фестиваля входит показ лучших игровых отечественных фильмов, в основе которых лежат принципы добра, духовного начала в человеке.
На открытии первого фестиваля был показан фильм «Остров» режиссера Павла Лунгина – одна из немногих картин современного российского кинематографа, действительно трогающих душу и заставляющих задуматься. В этот раз зрителям были представлены работы Кирилла Серебренникова «Юрьев день», Владимира Хотиненко «1612», Андрея Малюкова «Мы из будущего»… В рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему «Кино, семья, образование и формирование духовной, творческой личности».
Зрители имели возможность задать интересующие вопросы режиссерам, чьи фильмы демонстрировались на фестивале. И как сказал Константин Одегов, судя по интересу, который почти полутора тысячная аудитория проявила, в частности, к фильму «Наследники», проблема духовности очень волнует людей.
Сам Константин не сразу пришел к этой теме. Долгое время он работал на областном телевидении, снял более 50 документальных фильмов. Первыми художественными работами режиссера стали – «Игра навылет» и «Парижская любовь Кости Гуманкова», снятые по повестям Юрия Полякова.
– Но, если это картины о том, как было раньше, – рассказала в интервью Эмма Лимонова, исполнительный директор студии «Прессинг», продюсирующей фильмы Одегова, – то фильм «Наследники» – о том, как мы живем сейчас. Я не могу согласиться с теми, кто говорит, что это нетипичная история. Для нашего региона ситуация, показанная в картине, как раз типичная. Я сама долгое время работала в департаменте образования, и знаю не понаслышке о проблемах, с которыми сталкиваются современные дети. История, рассказанная Сергеем Козловым, очень трогательная. О мальчике с непростой судьбой, который, как и многие его ровесники, лишенные внимания и должной заботы со стороны взрослых, мог бы пойти по скользкой дорожке, если бы не удивительная пуговица с двуглавым орлом, которая попала к нему в руки. Тимоха, которого великолепно сыграл московский школьник Павел Юрченко, так увлекся изучением тайны пуговицы, которая, возможно, принадлежала царевичу Алексею, сыну императора Николая II, что жизнь его наполнилась новым смыслом. Благодаря чудо-пуговице и помощи директора школы, которого сыграл сам Одегов, Тимофей не попал в колонию для несовершеннолетних.
«У каждого мальчишки должна быть своя волшебная пуговица». Но на самом деле, мы понимаем, что влияние на детей, на формирование их характера, их будущего оказывают в первую очередь взрослые, те, кто рядом живет, работает, просто встречается на улице. Мне очень импонирует отношение автора к школе. Все мы знаем, что есть разные учителя, преподаватели, но я оптимистка и верю, что добрых, хороших людей больше, и надо о них тоже говорить, поэтому я благодарна и автору, и режиссеру, что они такой фильм сделали.
– А почему свой новый фильм Одегов решил снять именно по повести «Мальчик без шпаги»? Как выбор пал на это произведение?
– Тема утраты духовности в современном обществе и раньше волновала Константина, но на его мировоззрение очень повлияла встреча с Сергеем Козловым. Константин – профессиональный спортсмен, много поездил по миру, и, наверное, как у каждого творческого человека, у него шел постоянный внутренний поиск себя, своего места в искусстве, в жизни. После встречи с Сергеем, он начал больше читать духовной литературы, дважды побывал в Афоне. Все это подготовило его к пониманию истинных ценностей и к работе над фильмом.
– Где проходили съемки, кто помогал в создании картины?
– Вся база, съемочная площадка были предоставлены «Мосфильмом». В «Наследниках» играют звезды российского кино Владимир Толоконников, Леонид Куравлев, Екатерина Редникова, а также тюменские актеры Леонид Окунев, Елена Самохина, Анатолий Бузинский... Съемки фильма проходили в Уватском районе, на границе юга Тюменской области с Ханты-Мансийским округом. Константин сам является продюсером своих картин, финансовую поддержку оказывают тюменские меценаты, люди, которым нравится творчество Одегова. Им небезразлично, в какое кино вкладывать деньги и что завтра будут смотреть наши дети. Большую помощь в съемках картины оказала администрация Уватского района – с техникой, вертолетами, организацией быта артистов. А вот руководство области никакого интереса не проявило.
– К сожалению, не все желающие смогли побывать на премьере фильма, которая состоялась в Тюмени летом. Будет ли возможность увидеть его на большом экране?
– Насколько мне известно, сеть кинотеатров Синема-парк закупает этот фильм, так что в Тюмени он, судя по всему, будет показан, также интерес проявлял Сургут. Возможно, уже в этом году фильм дойдет до широкого круга зрителей.