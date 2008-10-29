У Владимира Путина появится персональный сайт

Кроме того, на сайте появится интерактивная карта, на которой будут обозначены те места, которые Путин уже посетил и те, куда он отправится. Помимо этого, на сайте можно будет ознакомиться с архивом выступлений премьера, посмотреть видеозаписи и фотоленту.