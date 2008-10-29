Тюменские села рады возвращению бывших соотечественников

Более 60 семей в этом году переехали на юг Тюменской области, благодаря программе «Содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». До 2012 года Тюменская область планирует принять 1000 человек в рамках этой программы, на что из областного бюджета решено выделить 1 млрд. рублей.
В 2006 году Владимир Путин подписал президентский Указ "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Руководители государства не скрывали, что основная цель этого документа – показать, что сегодня Россия готова принять бывших соотечественников, некогда покинувших страну и оказать содействие в их адаптации на исторической родине. В то же время федеральная программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа преследует и конкретные экономические задачи: Россия остро нуждается в ученых, инженерах, специалистах. После распада Советского Союза многие высококвалифицированные кадры остались на территориях бывших союзных республик, и сегодня, помимо интеллектуального голода, развивающаяся российская экономика ощущает острый недостаток в трудовых ресурсах в целом, вызванный демографическим кризисом.
Тюменская область попала в число 12 пилотных регионов, первыми включившихся в реализацию нового проекта. Проведя соответствующий мониторинг, руководство области выделило семь территорий, нуждающихся в дополнительных трудовых ресурсах. Это города Тюмень, Тобольск и Ишим, а также Ялуторовский, Викуловский, Сладковский, Уватский и Ишимский районы. Более того, если в федеральной программе речь идет о содействии в переселении только высококлассных специалистов, то в Тюменской области пошли дальше – в сельской местности сегодня не хватает и хороших механизаторов, грамотных зоотехников, врачей, учителей, так что на них тоже решено распространять льготы, предусмотренные программой.
В чем эти льготы заключаются? Как объяснил ведущий специалист эксперт УФМС России по Тюменской области Андрей Воробьев, в первую очередь, это сокращенные сроки получения разрешения на временное проживание и российского гражданства для участников программы. При подаче в ФМС полного пакета необходимых документов, на получение гражданства уйдет не более 2-х месяцев, тогда как обычно эта процедура занимает более длительный период.
Всего в территориальные органы УФМС России по Тюменской области с заявлениями на приобретение гражданства Российской Федерации обратилось 65 человек – участников программы и членов их семей. Все они уже получили гражданство Российской Федерации. 19 человек оформили разрешение на временное проживание.
Кроме этого, участникам программы из федерального бюджета компенсируются расходы на билеты до места пребывания на всех членов семьи и оплата багажа, выплата «подъемных». Свои обязательства федеральные службы выполняют исправно: по свидетельству участников программы, с излишним бюрократизмом на стадии оформления и получения необходимых документов в ФМС им сталкиваться не приходилось. Более того, уже на сегодняшний день семьям переселенцев из федерального бюджета выплачены полагающиеся «подъемные» на обустройство на общую сумму 1 200 000 рублей, и компенсированы транспортные расходы в размере 160 тысяч рублей.
«Я впервые услышала о программе в мае, промелькнула информация на одном из украинских каналов, – рассказала Елена Викторовна Якименко, до недавнего времени жившая в Запорожье, – там Путин говорил, что бывшие соотечественники могут вернуться в Россию и им будет в этом оказана помощь. Обратилась в Российское консульство на Украине. Неразрешимых проблем не было. Документы подготовили быстро. В Тюмени остановились у родственников, прописались у них же. Куда обращаешься, если говоришь, что по программе, относятся очень внимательно».
Елена Викторовна более 30 лет прожила в Запорожье. Сама родом из Тюменской области, но мужа-военного направили на службу в Украину, и семья переехала вместе с ним. Пока мы были одним государством, не было и мыслей переезжать с места на место, но чем дальше политики разводят в стороны Россию и Украину, тем больше появляется у людей опасений, что наступит день, когда граница между нашими государствами окажется закрытой, и вернуться на историческую родину станет невозможно. Может быть, именно этим объясняется тот факт, что в Россию в рамках программы возвращаются больше всего людей именно из Украины – 25 % (не считая Казахстана, самого ближайшего к Тюменской области соседа – почти 50%). Гораздо меньше едет людей из других бывших союзных республик. А вот из дальнего зарубежья пока возвращенцев не было, хотя в ФМС сказали, что две семьи из Германии готовят документы на участие в программе.
Что же предлагает Родина-мать своим «заблудшим» сыновьям? В президентском Указе оговаривается, помимо перечисленных подъемных и компенсаций расходов на переезд, обеспечение работой и жильем. Региональные программы в большинстве своем жилищный вопрос обошли стороной. В Тюменской области, к примеру, жилья переселенцам не обещают в городах – категорически, в сельской местности – кому как повезет. С работой дело обстоит лучше – правительство области, составляя программу, опиралось на потребности предприятий и совхозов в кадрах.
Cейчас участником программы может стать только тот специалист, в услугах которого нуждается конкретный работодатель. Нуждается больше всего в кадрах сельская местность, но желающих вернуться в Россию интересуют, в первую очередь, города. Так, почти половина семей, переехавших в этом году в ТО, остановились у родственников в Тюмени, здесь же устроились работать. Но есть и те, кто решился-таки жить на селе, это люди, уже имеющие опыт ведения сельского хозяйства, владеющие соответствующими профессиями, среди них также врачи, учителя. Несколько семей, одними из первых принявшие участие в программе, уже даже обзавелись собственным жильем в Ялуторовском районе и завели подсобные хозяйства.
Другим повезло меньше. Пока размещаются у родственников или на съемных квартирах, но, по истечении полугода, когда закончится государственная поддержка, не пожалеют ли большинство из них о своем решении вернуться в родные края? Если такое случится, участник программы, менее двух лет проработавший на оговоренном месте, обязан будет вернуть государству все понесенные расходы – подъемные, компенсации за транспорт и жилье. Поэтому, как заверили меня в ФМС, всем бывшим соотечественникам, желающим воспользоваться программными льготами, честно и подробно объясняются условия, которые предлагает принимающая сторона, чтобы потом не было претензий, что их не предупреждали о возможных трудностях обустройства на новом месте. А трудности, несомненно, будут. Ведь, несмотря на то, что в последние годы в сельское хозяйство область вкладывает немалые средства, тюменская деревня далека от идеала. Молодежь уезжает в города, где более высокие заработки и более благоустроен быт, а многие из тех, кто остается на земле, спиваются или просто не желают работать в совхозах за низкую оплату. Поэтому и требуются умелые рабочие руки наших бывших соотечественников, привыкшие хорошо и много трудиться даже за умеренную плату.
Областной бюджет, как гласит региональная программа, берет на себя обязательства по компенсации расходов на коммунальные услуги в первые полгода проживания переселенцев в ТО, расходы по ипотеке для тех, кто оформил жилье в кредит. А также переселенцам в сельскую местность выделяет на развитие подсобного хозяйства 100 тысяч рублей. Но вот как выполняется эта часть программы, выяснить не удалось. Почти неделя ушла на поиски специалиста, уполномоченного давать комментарии прессе. Никто на себя такой смелости в департаменте экономики не взял – или просто никто не владеет информацией? В конце концов, пришлось написать официальный запрос на имя заместителя губернатора области О.В.Зарубы, курирующего выполнение программы, чтобы узнать, получил ли кто-то из переселенцев уже какие-то средства из областного бюджета. В ожидании ответа прошла еще неделя. А потом из пресс-службы департамента сообщили, что данные по выполнению программы можно будет получить не раньше ноября.
Что ж, до 2012 года время еще есть…