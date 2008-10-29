Тюменские села рады возвращению бывших соотечественников

Другим повезло меньше. Пока размещаются у родственников или на съемных квартирах, но, по истечении полугода, когда закончится государственная поддержка, не пожалеют ли большинство из них о своем решении вернуться в родные края? Если такое случится, участник программы, менее двух лет проработавший на оговоренном месте, обязан будет вернуть государству все понесенные расходы – подъемные, компенсации за транспорт и жилье. Поэтому, как заверили меня в ФМС, всем бывшим соотечественникам, желающим воспользоваться программными льготами, честно и подробно объясняются условия, которые предлагает принимающая сторона, чтобы потом не было претензий, что их не предупреждали о возможных трудностях обустройства на новом месте. А трудности, несомненно, будут. Ведь, несмотря на то, что в последние годы в сельское хозяйство область вкладывает немалые средства, тюменская деревня далека от идеала. Молодежь уезжает в города, где более высокие заработки и более благоустроен быт, а многие из тех, кто остается на земле, спиваются или просто не желают работать в совхозах за низкую оплату. Поэтому и требуются умелые рабочие руки наших бывших соотечественников, привыкшие хорошо и много трудиться даже за умеренную плату.