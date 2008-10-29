Тюмень настигла «Танцевальная лихорадка»

Несмотря на огромную загруженность известные танцоры Данил Ситников и Денис Закхеев согласились поделиться опытом именно с тюменской публикой. Оба танцора – участники чемпионата мира по хип-хопу в Лас-Вегасе, кроме того, Денис является одним из основных артистов московского балета стрит-джаз, а Данил, ни мало, ни много, победитель популярнейшего проекта «Танцы без правил» на ТНТ.