Тюмень настигла «Танцевальная лихорадка»

Несмотря на огромную загруженность известные танцоры Данил Ситников и Денис Закхеев согласились поделиться опытом именно с тюменской публикой. Оба танцора – участники чемпионата мира по хип-хопу в Лас-Вегасе, кроме того, Денис является одним из основных артистов московского балета стрит-джаз, а Данил, ни мало, ни много, победитель популярнейшего проекта «Танцы без правил» на ТНТ.
На мастер-классах будут представлены самые популярные направления хип-хопа: LA STYLE, NEW STYLE, SOUL, OLD SCHOOL. Для участников будут созданы две группы в зависимости от уровня танцевального опыта. Так, новички смогут научиться азам, а профессионалы – повысить свой уровень.
Организаторами проекта «Танцевальная лихорадка» выступили руководитель студии танца «Forsage» Евгения Кабанова и руководитель студии танца «Step Up» Екатерина Тимоничева, при поддержке Управления по спорту и молодежной политики. Как пояснил Андрей Зобнинский, начальник отдела по молодежной политике, «работа с молодежью имеет большой отклик». Евгения и Екатерина уже имеют опыт организации масштабных мероприятий: проект «Танцы улиц» собрал огромное количество зрителей. «Танцевальная лихорадка» обещает такую же популярность. Оба проекта станут традиционными в нашем городе.
Следует заметить, что подобные мастер-классы – обычное дело для Москвы и Санкт-Петербурга, и тюменские танцоры вынуждены совершать вылазки в эти города для повышения профессионального уровня. Само собой, посещение семинара «влетает в копеечку», поскольку к затратам на занятие добавляются транспортные расходы. Именно поэтому многие тюменские танцевальные коллективы, такие как «Real Dance» и «Европа» уже дали согласие на участие.
Проект «Танцевальная лихорадка» имеет и социальную направленность – мастер-класс будет проведен бесплатно для детей из детского дома. Организаторы уже провели с ними предварительное занятие по хип-хопу. Как сообщила Евгения Кабанова, дети проявили огромный интерес, и с нетерпением ждут следующих занятий. Поэтому в ближайших планах Евгении и Екатерины – бесплатные уроки для детей из других детдомов.
Завершится трехдневная «лихорадка» в ночном клубе «Жираф». На вечеринку приглашаются не только участники мастер-класса, но и все неравнодушные к танцам. Зрителей ждут увлекательное шоу от Данила Ситникова, танцевальное выступление брейк-данс команды «Life Style», выступление тюменской рэп-группы R.T.Cartel, танцевальный конкурс среди гостей и розыгрыш супер-призов от компании «Bee Line».