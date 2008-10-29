Переполох 2 ноября: "Русские сказки против Хэллоуина"

2 ноября (воскресенье) Smart Drive Club проводит игру Переполох (4 этап Летнего сезона 2008) - "Русские сказки против Хэллоуина".
Стартовый взнос: 600 р. с команды (одна машина, экипаж 4 или 5 человек).
Место сбора: Маковая поляна (парковка под мостом напротив ТРЦ "Премьер").
Регистрация Команд: с 19:30 до 20:40. Брифинг для Игроков: 20:45. Старт Игры: 21.00.
Кроме необходимого реквизита, обязательно наличие:
1) Документы на автомобиль команды, ВУ водителя, талон ТО, полис ОСАГО
2) Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки
и плюс желательно:
1) Карта города Тюмени
2) Фонарик
3) Цифровой фотоаппарат с вспышкой
4) Ноутбук с выходом в интернет
Форма одежды и украшения авто: Нечисть всякая, а уж кто русской души, а кто нет - решать вам на чьей вы стороне.