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Переполох 2 ноября: "Русские сказки против Хэллоуина"

29 октября 2008, 15:07
2 ноября (воскресенье) Smart Drive Club проводит игру Переполох (4 этап Летнего сезона 2008) - "Русские сказки против Хэллоуина".
Сюжет
Отдых

2 ноября (воскресенье) Smart Drive Club проводит игру Переполох (4 этап Летнего сезона 2008) - "Русские сказки против Хэллоуина".

Стартовый взнос: 600 р. с команды (одна машина, экипаж 4 или 5 человек).

Место сбора: Маковая поляна (парковка под мостом напротив ТРЦ "Премьер").

Регистрация Команд: с 19:30 до 20:40. Брифинг для Игроков: 20:45. Старт Игры: 21.00.

Кроме необходимого реквизита, обязательно наличие:

1) Документы на автомобиль команды, ВУ водителя, талон ТО, полис ОСАГО

2) Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки

и плюс желательно:

1) Карта города Тюмени

2) Фонарик

3) Цифровой фотоаппарат с вспышкой

4) Ноутбук с выходом в интернет

Форма одежды и украшения авто: Нечисть всякая, а уж кто русской души, а кто нет - решать вам на чьей вы стороне.

#Новости#Отдых#Автовладельцы#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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