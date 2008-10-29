Лидер группы «Nazareth» ответил на вопросы тюменских журналистов

Концерт, посвященный 40-летию коллектива, тюменцы приняли «на ура». За несколько часов до начала выступления лидер группы «Nazareth» Дэн Маккаферти и вице-президент Альфа-Банка Дмитрий Крылов встретились с журналистами нашего города на пресс-конференции. Напомним, что Альфа-Банк совместно с концертным агентством «Белый рояль» выступил организатором приезда шотландского коллектива в Тюмень.
Журналисты встретили Дэна Маккаферти бурными аплодисментами, он ответил им жизнерадостной улыбкой. На пресс-конференции музыкант шутил, с удовольствием отвечал на вопросы местных «акул пера», позировал многочисленным фотографам.
В нашей стране «Nazareth» не первый раз. Благодаря бешеной популярности, которой пользовалась группа в советское время, музыкантам удавалось собирать полные залы и 80-е, и в 90-е, и 2000-е годы. Дэн признался, что ему нравится Россия. Почему? «Потому что русские такие же, как мы» - ответил лидер группы.
«Когда я рос, нам говорили, что русские – монстры. Побывав в России, я понял, что это не так. Тут такие же люди, как везде. Хотя они меняются, вместе со страной: в 90-е годы русские люди были более осторожными, недоверчивыми, чем сейчас. Еще в России женщины красивые, хорошо одеваются и выглядят » - поделился впечатлениями Дэн Маккаферти.
Музыкант признался, что ему кажется трудным русский язык. В основном из-за непривычного написания букв. «В Германии, во Франции я хотя бы названия улиц прочитать могу, в России - нет» - посетовал Дэн. Тем не менее, он продемонстрировал журналистам знание таких русских слов, как «извините», «пиво», «два пива», «водка». Впрочем, к последнему напитку Дэн Маккаферти относится без особого энтузиазма.
На философский вопрос о том, что значит для него счастье, Дэн ответил так: «Счастье – это здоровье и хорошее самочувствие, любовь близких. Еще для человека, чтобы быть счастливым, важно заниматься любимым делом и получать за это деньги». При этом отношение музыканта к деньгам было и остается сугубо рациональным: они, по его мнению, нужны для того, чтобы оплачивать счета, покупать еду, обеспечивать семью всем необходимым. Еще деньги нужны, чтобы выпустить новую пластинку, но не должны влиять на творчество.
Как признался Дэн Маккаферти, выпуск нового альбома группы «Nazareth» запланирован на 2010 год. Несколько свежих композиций услышали тюменцы, побывавшие на концерте.