Лидер группы «Nazareth» ответил на вопросы тюменских журналистов

На философский вопрос о том, что значит для него счастье, Дэн ответил так: «Счастье – это здоровье и хорошее самочувствие, любовь близких. Еще для человека, чтобы быть счастливым, важно заниматься любимым делом и получать за это деньги». При этом отношение музыканта к деньгам было и остается сугубо рациональным: они, по его мнению, нужны для того, чтобы оплачивать счета, покупать еду, обеспечивать семью всем необходимым. Еще деньги нужны, чтобы выпустить новую пластинку, но не должны влиять на творчество.