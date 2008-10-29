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Ко дню комсомола в Тюмени высадят яблони и клены

29 октября 2008, 10:26
Саженцы деревьев бывшие комсомольцы Тюмени высадят сегодня в Комсомольском сквере.

Как сообщил корреспонденту Nashgorod.ru председатель попечительского совета благотворительного фонда «Комсомольское братство» Валерий Борисов, всего здесь будет высажено около 12-ти саженцев. Также в этот день в Верхнем бору состоится встреча членов Совета ветеранов.

В рамках праздника 31-го октября в Белом зале ТюмГУ состоится презентация издания «Путевка в жизнь» о героях тюменской земли. После церемонии 495 бывших комсомолов юга Тюменской области и Ямала соберутся в Комсомольском сквере. Для бывших членов советской молодежной организации будет играть духовой оркестр.

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