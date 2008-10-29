Ко дню комсомола в Тюмени высадят яблони и клены

Как сообщил корреспонденту Nashgorod.ru председатель попечительского совета благотворительного фонда «Комсомольское братство» Валерий Борисов, всего здесь будет высажено около 12-ти саженцев. Также в этот день в Верхнем бору состоится встреча членов Совета ветеранов.
В рамках праздника 31-го октября в Белом зале ТюмГУ состоится презентация издания «Путевка в жизнь» о героях тюменской земли. После церемонии 495 бывших комсомолов юга Тюменской области и Ямала соберутся в Комсомольском сквере. Для бывших членов советской молодежной организации будет играть духовой оркестр.