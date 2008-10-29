Андрей Зобнинский: «Хорошая у нас молодежь!»

Наиболее интересным мероприятием для молодежи мы считаем проведение ежегодного Фестиваля молодежных субкультур «Гилёвка», который проходит в День города. Название Фестиваль получил от первого места своего проведения – Гилевская роща. В этом же году мы провели его на территории спорткомплекса «Строймаш». Ну и с каждым годом мы приглашаем на этот фестиваль все больше представителей различных направлений. Например, в этом году мы впервые провели соревнования по «volley socks» (уличная игра, в которой игроки чеканят мячик-«носок» ногами и перебрасывают его друг другу): нашли международные правила, натянули сетку – получилось достаточно интересно и зрелищно. Рядом выступали «роллеры», «граффитчики», «брэйк данс», «рэперы» и танцоры в стиле «хип-хоп». Получилась интересная молодежная тусовка. В следующем году мы ожидаем еще большее количество как участников, так и зрителей.