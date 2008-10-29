Андрей Зобнинский: «Хорошая у нас молодежь!»

Для того, чтобы молодежь развивалась в правильном направлении, ее нужно поддерживать. О развитии молодежной политики, о молодежных течениях и поддержке талантливой молодежи нашего города рассказал Андрей Зобнинский - начальник отдела молодежной политики Управления по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмень.
- Андрей Анатольевич, расскажите об основных направлениях работы отдела молодежной политики?
- Направления работы нашего отдела прописаны в ведомственной целевой программе «Основные направления развития спорта и молодежной политики в Тюмени». Здесь и патриотическое воспитание, и развитие гражданского самосознания у молодежи, и временное трудоустройство, и работа с общественными молодежными организациями. В том числе и предоставление услуг дополнительного образования подросткам и молодежи. Вот те основные моменты, на которых сейчас строится наша работа.
Хочется отметить, что ее упор делался на детей школьного возраста. А ведь по закону молодежь – это люди от 14 до 30-35 лет. Поэтому мы обратили внимание на то, что сейчас очень активно развиваются молодежные субкультуры, обратили внимание на работающую молодежь и студентов ССУЗов.
- Какие же мероприятия вы сегодня проводите в рамках развития молодежных субкультур?
- Могу сказать, что в течение последних трех лет мы активно привлекаем представителей различных субкультур к сотрудничеству с нами. Например, для молодежи, увлекающейся «граффити», в Тюмени регулярно проводятся различные мероприятия, где ребята на законных основаниях могут проявить свой талант.
Мы проводим акции для «дрэгрейсеров» – любителей автомобильных гонок. В прошлом году мы организовали для них соревнования на объездной дороге возле ТЭЦ-2, где в качестве зрителей и участников собралось более 15 тысяч человек.
Наиболее интересным мероприятием для молодежи мы считаем проведение ежегодного Фестиваля молодежных субкультур «Гилёвка», который проходит в День города. Название Фестиваль получил от первого места своего проведения – Гилевская роща. В этом же году мы провели его на территории спорткомплекса «Строймаш». Ну и с каждым годом мы приглашаем на этот фестиваль все больше представителей различных направлений. Например, в этом году мы впервые провели соревнования по «volley socks» (уличная игра, в которой игроки чеканят мячик-«носок» ногами и перебрасывают его друг другу): нашли международные правила, натянули сетку – получилось достаточно интересно и зрелищно. Рядом выступали «роллеры», «граффитчики», «брэйк данс», «рэперы» и танцоры в стиле «хип-хоп». Получилась интересная молодежная тусовка. В следующем году мы ожидаем еще большее количество как участников, так и зрителей.
Наша работа заключается сегодня в максимальном вовлечении молодежи в жизнь города - так, чтобы у них просто не оставалось времени на неправильные мысли и поступки.
- Вы сказали, что не меньшее внимание уделяется и работающей молодежи и студентам города?
-- Все верно, работа со студентами и работающей молодежью – также одно из главных направлений работы нашего Управления. Сегодня в Тюмени проживает большое количество молодых людей, и более 50 процентов из них – работающая молодежь. К сожалению, раньше эта часть молодежи была практически не охвачена. Сейчас мы начали вести работу совместно с Советом профсоюзов молодежных организаций, нашли общие точки соприкосновения, помогаем проводить семинары для лидеров молодежных организаций и сами в них участвуем. Так же мы проводим и различные спартакиады, КВН, фестивали. В самом ближайшем будущем состоится творческий Фестиваль работающей молодежи. Конкурс будет проходить по трем номинациям: вокал, хореография и оригинальный жанр, в котором можно все. Мы принимаем заявки для участия в фестивале по телефону: 46-20-68. Отборочный тур пройдет 3 ноября, а 8 ноября состоится гала-концерт во Дворце Пионеров.
Также активно мы налаживаем контакты и со студенческой молодежью. Если на уровне области с ВУЗами идет достаточно плодотворная работа, то с ССУЗами нет. Поэтому сейчас на стадии завершения находится формирование Совета учащихся ССУЗов. Они сами разработали Положение о Совете, сами выбирают руководителей. Этот совещательный орган поможет Управлению по спорту и молодежной политике выстроить работу со студентами ССУЗов, а также послужит «проводником» наших идей в учебные заведения. Мы хотим, чтобы была двусторонняя связь, для того, чтобы проводить новые спортивные и творческие мероприятия, которые будут востребованы и интересны.
- Андрей Анатольевич, с каким направлением нравится работать больше всего конкретно Вам?
- Военно-патриотическое воспитание. Что такое военно-патриотическое воспитание - это воспитание у молодежи любви к Родине, подготовки ее к службе в армии, развитие у нее толерантности.
Мы создали в Тюмени базовый методический центр по патриотическому воспитанию подростков и молодежи. Очень приятно и то, что руководство страны сегодня уделяет большое внимание молодежи. Президент России Дмитрий Медведев официально объявил следующий, 2009 год – годом Молодежи. Конечно, в связи с этим, работы у нас прибавится. Но это будут приятные хлопоты. И если руководство страны видит необходимость работы с молодежью и важность этой работы – это важно. И приятно, что мы тоже к этому причастны.
- Начались осенние каникулы. Какие мероприятия вы подготовили для школьников?
- Во время осенних каникул мы проведем целый ряд мероприятий разной направленности. Будут проходить учебно-тренировочные сборы по патриотическому воспитанию. На них соберутся ребята, которые занимаются в специализированных классах добровольной военной подготовки, ребята из подростковых клубов и общественных организаций. Для них будут организованы тактические учения, соревнования, обучение теории разминирования. Пройдут соревнования рейдовых групп, слет лидеров общественных организаций Тюмени, различные спортивные мероприятия, будет проходить интеллектуальный конкурс. Также мы планируем провести выставку декоративно-прикладного творчества «Осенние мотивы», но это уже в ноябре.
- Какое отношение сегодня имеет Управление по спорту, и в частности отдел молодежной политики, в решении вопросов трудоустройства для молодых людей?
- В Тюмени реализуется программа временной занятости молодежи – «Отряды мэра». Осуществляется эта программа Тюменским молодежным социально-деловым центром, который является нашим подведомственным учреждением. И за девять месяцев текущего года через программу «Отряды мэра» было трудоустроено более пяти тысяч человек.
Хочу сказать, что жизнь у «муравьев» не ограничивается несколькими часами работы на грядках: специально для них проводятся спортивные соревнования, творческие конкурсы. Каждый месяц мы подводим итоги, награждаем активных ребят. Поэтому ряды их с каждым годом не уменьшаются, а наоборот растут.
- А как обстоит дело с трудными подростками?
- Работе с подростками «группы риска» в Тюмени уделяется большое внимание. Сейчас создан банк данных для того, чтобы отслеживать «трудных» детей. У нас существует такое направление, как сопровождение детей: социальные педагоги учреждений дополнительного образования работают с группой ребят, которую мы называем «пограничной». Это те дети, которые могут стать «трудными». Мы обязаны не дать им сделать этот шаг.
Существует очень интересный опыт работы центрам воспитательной работы «Дзержинец». У которого есть ряд программ по работе с «трудными» подростками: социальная лавка, служба примирения. Этот центр является координатором программы по индивидуальному социальному сопровождению.
В том числе, в этом направлении мы сотрудничаем с клубом «Алый парус». Здесь в ближайшее время планируется открытие социальной столовой для ребят из малоимущих семей. Для них также откроются мастерские, в которых они смогут чему-то научиться.
Уникальным не только для области, но и для всей России, может считаться опыт работы нашего центра реабилитации несовершеннолетних «Берег». Он работает для ребят, которые уже находятся в сложной жизненной ситуации. Уровень работы центра очень высок – к минимуму сводится процент ребят, которые возвращаются к прошлой жизни.
Мы не можем никого заставить делать что-то, но мы можем замотивировать ребят. Показать им, что можно заниматься чем-то более интересным и полезным, и даже заработать на этом. Например в тех же «Отрядах мэра».
Стоит отметить, что преступлений, совершенными несовершеннолетними в этом году, стало меньше, чем в 2006 и 2007 годах. Это конечно не только наша заслуга, но тем не менее, такие показатели не могут не радовать.
- Андрей Анатольевич, какая она –современная тюменская молодежь?
- Я настроен положительно и оптимистично по отношению к тюменской молодежи. Это не просто красивые слова. В той молодежи, которая нас окружает, которая приходит к нам и хочет что-то сделать для себя и для города я уверен.
- Андрей Анатольевич, тогда в заключение - как Вы видите работу отдела молодежной политики в ближайшем будущем?
- Основными направлениями работы отдела молодежной политики в будущем будут также развитие молодежных субкультур, также работа с Сузами, ВУЗами и работающей молодежью. При этом мы не будем прекращать работу над творческим, спортивным, военно-патриотическим направлением. А в заключение скажу - хорошая у нас молодежь и это то, ради чего стоит жить и работать!