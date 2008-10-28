В Тюмени выбрали автомобильную семью

В то время как на площадке автодрома, поочередно сменяя друг друга за рулем, скрипели шинами гонщики, в стенах автошколы инспектор ГИБДД проверял знания конкурсантов – всех, от мала до велика. По признанию экзаменуемых, нервничаешь едва ли не больше, чем при получении прав – там ты подведешь в случае чего себя одного, а тут ответственность за всё семейство! Тем не менее, все – кто-то лучше, а кто-то чуть хуже - справились с теорией. По ходу практических заданий дело шло веселее: сильный пол, дымя резиной, лихо проделывал необходимые маневры. Дамы робко крались по трассе и краснели за каждый сбитый конус, а подрастающее поколение автомобилистов получало удовольствие от каждой минуты за рулем и ехало на удивление аккуратно и на зависть быстро!