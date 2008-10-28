В Тюмени выбрали автомобильную семью

В канун Дня работника автомобильного транспорта тюменское отделение ВОА устроило праздник для водителей и их семей. 25 октября прошли соревнования по автомногоборью под названием «Папа, мама, я — автомобильная семья».
К участию в конкурсе были приглашены команды, состоящие из трех человек: родители и ребенок в возрасте от 12 до 18 лет – таких ко дню соревнований набралось семь и эта «великолепная семерка» разыграла между собой победу в автомногоборье. Сражаться семьям пришлось не только в вождении – помимо прохождения трассы на время их также ждал экзамен по ПДД и конкурс по замене колеса на время. Словом, проверка всех знаний и умений настоящего автомобилиста.
По словам Леонида Крюкова, председателя Тюменской областной организации «Всероссийского общества автомобилистов», основная цель этого мероприятия – «привлечение молодежи к творчеству и техническим видам спорта, а также укрепление семьи, в год которой и проводится автомногоборье».
«Немалую роль в этом автопразднике мы также отводим и пропаганде соблюдения ПДД, повышению навыков управления автомобилем, что в итоге должно положительно отразиться на безопасности дорожного движения на дорогах Тюмени», - прокомментировала начальник отдела пропаганды управления Госавтоинспекции Анжела Борисова. Отзвучали приветственные речи, прошла жеребьевка, и первая четверка команд отправилась в учебную аудиторию для сдачи теоретического экзамена, а остальные участники остались на полигоне автошколы для прохождения практического этапа конкурса.
Ничего сверхъестественного для «многоборцев» не приготовили: набор стандартных элементов практического экзамена при сдаче на «права» («змейка» передним и задним ходом, параллельная парковка, заезд в гараж и остановка на стоп-линии), а также вопросы из билетов на знание правил дорожного движения – словом, все то, что проходил или будет проходить каждый автолюбитель.
В то время как на площадке автодрома, поочередно сменяя друг друга за рулем, скрипели шинами гонщики, в стенах автошколы инспектор ГИБДД проверял знания конкурсантов – всех, от мала до велика. По признанию экзаменуемых, нервничаешь едва ли не больше, чем при получении прав – там ты подведешь в случае чего себя одного, а тут ответственность за всё семейство! Тем не менее, все – кто-то лучше, а кто-то чуть хуже - справились с теорией. По ходу практических заданий дело шло веселее: сильный пол, дымя резиной, лихо проделывал необходимые маневры. Дамы робко крались по трассе и краснели за каждый сбитый конус, а подрастающее поколение автомобилистов получало удовольствие от каждой минуты за рулем и ехало на удивление аккуратно и на зависть быстро!
При подсчете результатов учитывались и время прохождения дистанции, и количество поверженных столбиков, а также число недочетов, отмеченных судьями за преодоление всех заданий. Пока организаторы подсчитывали баллы каждой команды, участники и зрители могли оценить навыки воспитанников детской автомобильной школы ВОА, которые показали свои навыки управления машиной и лихо прошли всю трассу, сорвав бурные аплодисменты публики.
По завершении показательных выступлений, судьи объявили результаты автомногоборья. Почетное третье место заняла команда «Антилопа Гну» семьи Сидоровых, которым в качестве приза вручили авто аудиосистему. Серебряным призером стала семья Петровых – их команда «Лихачи» получила GPS-навигатор. Ну а победителями стала команда с говорящим названием «Лидеры» - семейство Белослудцев наградили портативным DVD-проигрывателем.
Но и те, кто не занял призовых мест, ничуть не расстроились – заряда позитивных эмоций хватило на всех с достатком, а шанс отыграться представиться в следующем году, ведь успешный дебют автомногоборья навел организаторов на мысль сделать это мероприятие традиционным.