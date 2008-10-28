В Тюмени прошла премьера «Мадагаскар 2»

Кроме того, толпа любопытных собралась вокруг сцены, на которой дети участвовали в конкурсах, пели и плясали. В последнем, кстати, им помогали гости из Африки – участники шоу «Килиманджаро». Приятным приложением к билету стали бесплатные напиток и попкорн.