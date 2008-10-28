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В Тюмени прошла премьера «Мадагаскар 2»

28 октября 2008, 13:44
В лучших «диснеевских» традициях прошла в Тюмени премьера мультфильма «Мадагаскар – 2».
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Тюмень

Детей, пришедших на мероприятие, развлекали полюбившиеся им герои – пингвины и лев. С ростовыми куклами фотографировались все желающие на протяжении всей программы.

Кроме того, толпа любопытных собралась вокруг сцены, на которой дети участвовали в конкурсах, пели и плясали. В последнем, кстати, им помогали гости из Африки – участники шоу «Килиманджаро». Приятным приложением к билету стали бесплатные напиток и попкорн.

Напомним, в Тюмени «СИНЕМА-ПАРК» начал показ раньше, чем в остальных кинотеатрах. Поэтому жители нашего города смогли первыми посмотреть приключения в Африке четырех друзей.

Продолжение приключений нью-йоркских животных на воле. Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория пытаются улететь на самолете, пилотируемом пингвинами, домой в Нью-Йорк. Компания терпит крушение над Африкой, где Алекс находит свою семью. Однако после стольких лет жизни в Нью-Йорке невозможно найти общий язык с афрородственниками.

Режиссеры: Эрик Дарнелл, Том Макграт. Роли озвучили: Бен Стиллер, Саша Барон Коэн, Дэвид Швиммер, Джада Пинкетт Смит, Крис Рок и другие. У нас мультфильм по-прежнему озвучивают: Константин Хабенский, Оскар Кучера, Александр Цекало, Маша Малиновская и …Серега.

#Новости#Анимация#Тюмень#Ксения#Культура
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