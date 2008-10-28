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В Тюмени обсудят логистику и транспорт

28 октября 2008, 16:13
7 ноября при поддержке группы компаний «Автоград» в Тюмени пройдет конференция «Логистика и транспорт. Тюмень-2008».

7 ноября при поддержке группы компаний «Автоград» в Тюмени пройдет конференция «Логистика и транспорт. Тюмень-2008».

Вопросы грузоперевозок и хранения всегда были актуальны для Тюменского региона из-за специфического географического положения. Тюменская область становится важнейшим элементом логистических схем межрегионального и межгосударственного масштаба: увеличивается объем грузопотоков, развивается сфера торговли, растет транспортный парк.

Участники конференции смогут обсудить вопросы складской, транспортной, таможенной, прикладной логистики, а также законодательства, финансирования и безопасности.

Конференция ориентирована на собственников, руководителей, директоров по логистике предприятий розничной торговли, дистрибуторских и оптовых компаний, промышленных предприятий, управляющих корпоративными автопарками.

С докладами выступят представители крупных торговых и промышленных предприятий, компаний, оказывающих транспортные и логистические услуги, эксперты в сфере складской и транспортной логистики.

Конференция состоится 7 ноября в конференц-центре группы компаний «Автоград», расположенного по адресу Тюмень, ул. Республики 276 (для участников конференции будет организована доставка из центра города).

#Новости#Транспорт#Конференции#Тюмень#Ксения#Общество
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