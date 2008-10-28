В Тюмени обсудят логистику и транспорт

Вопросы грузоперевозок и хранения всегда были актуальны для Тюменского региона из-за специфического географического положения. Тюменская область становится важнейшим элементом логистических схем межрегионального и межгосударственного масштаба: увеличивается объем грузопотоков, развивается сфера торговли, растет транспортный парк.