В Тюмени обсудят логистику и транспорт

7 ноября при поддержке группы компаний «Автоград» в Тюмени пройдет конференция «Логистика и транспорт. Тюмень-2008».
Вопросы грузоперевозок и хранения всегда были актуальны для Тюменского региона из-за специфического географического положения. Тюменская область становится важнейшим элементом логистических схем межрегионального и межгосударственного масштаба: увеличивается объем грузопотоков, развивается сфера торговли, растет транспортный парк.
Участники конференции смогут обсудить вопросы складской, транспортной, таможенной, прикладной логистики, а также законодательства, финансирования и безопасности.
Конференция ориентирована на собственников, руководителей, директоров по логистике предприятий розничной торговли, дистрибуторских и оптовых компаний, промышленных предприятий, управляющих корпоративными автопарками.
С докладами выступят представители крупных торговых и промышленных предприятий, компаний, оказывающих транспортные и логистические услуги, эксперты в сфере складской и транспортной логистики.
Конференция состоится 7 ноября в конференц-центре группы компаний «Автоград», расположенного по адресу Тюмень, ул. Республики 276 (для участников конференции будет организована доставка из центра города).