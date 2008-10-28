Сегодня откроется стела «Тобольск – жемчужина Сибири»

Строительство стелы продолжалось около полутора месяцев. На работы было потрачено более 14-ти миллионов рублей. Высота железобетонного сооружения – 23 метра, примерно с восьмиэтажное здание. Проект был выполнен по предложению скульптора Н.В. Распопова и архитектора Б.П. Трофимова. Стела станет символом единства современного города и его исторической части.