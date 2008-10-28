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Сегодня откроется стела «Тобольск – жемчужина Сибири»

28 октября 2008, 12:10
Стела «Тобольск – жемчужина Сибири» расположена на кольце местного ПАТП, на стыке Комсомольского проспекта и главной гостевой улицы.

Пробный запуск сооружения прошел накануне. Как сообщил корреспонденту заместитель главы администрации города Василий Сизиков, все механизмы сработали исправно. И прожекторы (они будут освещать стелу со всех сторон) включат сегодня с наступлением темноты.

Строительство стелы продолжалось около полутора месяцев. На работы было потрачено более 14-ти миллионов рублей. Высота железобетонного сооружения – 23 метра, примерно с восьмиэтажное здание. Проект был выполнен по предложению скульптора Н.В. Распопова и архитектора Б.П. Трофимова. Стела станет символом единства современного города и его исторической части.

#Новости#Таня#Культура
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