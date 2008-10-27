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В Тюменской области вакцинация от гриппа идет полным ходом

27 октября 2008, 15:32
Вакцина «Гриппол» отечественного производства уже завезена в больницы и поликлиники Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, всего за счет средств федерального бюджета приобретено 88882 дозы вакцины.

Прививки получили уже более 1500 жителей. В скором времени в лечебные учреждение поступит еще около 100000 доз вакцины за счет средств областного бюджета.

Ожидается, что рост заболеваемости вирусными инфекциями начнется в декабре. В последние годы больше всего больных гриппом регистрировалось с конца февраля до марта.

#Новости#Тюменская область#Вакцинация#Медицина#Ксения#Общество
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