В тюменском автоцентре Mazda – обновленные пикапы ВТ-50

В тюменском автоцентре Mazda появились в продаже обновленные пикапы ВТ-50. Теперь они доступны не только европейцам, но и нам, сибирякам. Новые цвета кузова трудяги - вишнёвый, бежево-коричневый, ярко-синий и бирюзовый, сделали его еще более привлекательным. А двухцветные варианты особенно должны понравиться ценителям внешнего вида.
Не забыли дизайнеры Mazda и про более существенные изменения внешности. Их рука коснулась «разреза» фар, решетки радиатора, капота и бамперов. Добавилось стиля, динамики. Внутри салона тоже есть изменения: подсветка приборов стала красно-янтарной, как у большинства моделей Mazda. Аудиосистема теперь может работать с внешними аудиоустройствами благодаря встроенному в консоль разъёму AUX. Добавилось несколько новых вариантов исполнения салона и тонировка задних окон.
Двигатель BT-50 не изменился. Это четырёхцилиндровый дизель MZR-CD с системой подачи топлива Common-rail, отвечающий стандартам Евро-4. В смешанном режиме он расходует всего 8,9-литра.
Внедорожные качества по-прежнему на высоте – понижающая передача увеличивает крутящий момент по сравнению с верхним рядом в два с лишним раза. Задний самоблокирующийся дифференциал LSD добавляет проходимости и не дает задним колесам лишней вольности.
«Этот внедорожник особенно актуален для наших северных регионов, где сложные зимние условия длятся большую часть года, – сказал директор компании «Дина-Моторс», официального дилера Мazda в Тюмени, Андрей Рощин. А как проверено на практике, BT-50 не страшны морозы и практически любые снежные заторы». Сегодня обновленный Mazda BT-50 уже доступен автолюбителям всех тюменских регионов.