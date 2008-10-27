В тюменском автоцентре Mazda – обновленные пикапы ВТ-50

Не забыли дизайнеры Mazda и про более существенные изменения внешности. Их рука коснулась «разреза» фар, решетки радиатора, капота и бамперов. Добавилось стиля, динамики. Внутри салона тоже есть изменения: подсветка приборов стала красно-янтарной, как у большинства моделей Mazda. Аудиосистема теперь может работать с внешними аудиоустройствами благодаря встроенному в консоль разъёму AUX. Добавилось несколько новых вариантов исполнения салона и тонировка задних окон.