Тюменские студенты прошли с факелами в поддержку Дмитрия Менделеева

Акция проводилась в поддержку кандидатуры Д.И. Менделеева в конкурсе "Имя России".
Организаторами данной акции выступили «Молодая Гвардия Единой России» и студенческий совет Нефтегазового университета.
118 человек в белых комбинезонах с изображением элементов таблицы Менделеева на спинах по команде зажгли факелы и двинулись вперед. По дороге ребята под дружные крики - "Имя России - Менделеев" - раздавали прохожим флажки с таблицей химических элементов и адресом для голосования за нашего земляка.
Маршрут шествия несколько сократила милиция. Участники акции, а также примкнувшие к ним представители средств массовой информации были озадачены.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Мария Бабина: «Информация о проведении акции была предоставлена и согласована с Администрацией города и представителями ГУВД Тюменской области. В ходе проведения мероприятия представители «Молодой гвардии» несогласованно изменили маршрут движения колонны, вследствие чего представители милиции сделали замечание молодогвардейцам и корректно попросили в дальнейшем согласовывать изменения в маршрутах проведения уличных мероприятий. Стоит отметить, что во время инцидента представители правоохранительных органов, тем не менее, обеспечили колонне безопасное пересечение дороги и дальнейшее движение».