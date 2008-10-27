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Тюменские студенты прошли с факелами в поддержку Дмитрия Менделеева

27 октября 2008, 11:29
Факельное шествие тюменских студентов 23 октября «двинулось» от здания Строительной академии в сторону областной научной библиотеки.
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Тюмень

Акция проводилась в поддержку кандидатуры Д.И. Менделеева в конкурсе "Имя России".

Организаторами данной акции выступили «Молодая Гвардия Единой России» и студенческий совет Нефтегазового университета.

118 человек в белых комбинезонах с изображением элементов таблицы Менделеева на спинах по команде зажгли факелы и двинулись вперед. По дороге ребята под дружные крики - "Имя России - Менделеев" - раздавали прохожим флажки с таблицей химических элементов и адресом для голосования за нашего земляка.

Маршрут шествия несколько сократила милиция. Участники акции, а также примкнувшие к ним представители средств массовой информации были озадачены.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Мария Бабина: «Информация о проведении акции была предоставлена и согласована с Администрацией города и представителями ГУВД Тюменской области. В ходе проведения мероприятия представители «Молодой гвардии» несогласованно изменили маршрут движения колонны, вследствие чего представители милиции сделали замечание молодогвардейцам и корректно попросили в дальнейшем согласовывать изменения в маршрутах проведения уличных мероприятий. Стоит отметить, что во время инцидента представители правоохранительных органов, тем не менее, обеспечили колонне безопасное пересечение дороги и дальнейшее движение».

#Новости#Студенты#Тюмень#Таня#Общество
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