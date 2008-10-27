Тюменские студенты прошли с факелами в поддержку Дмитрия Менделеева

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Мария Бабина: «Информация о проведении акции была предоставлена и согласована с Администрацией города и представителями ГУВД Тюменской области. В ходе проведения мероприятия представители «Молодой гвардии» несогласованно изменили маршрут движения колонны, вследствие чего представители милиции сделали замечание молодогвардейцам и корректно попросили в дальнейшем согласовывать изменения в маршрутах проведения уличных мероприятий. Стоит отметить, что во время инцидента представители правоохранительных органов, тем не менее, обеспечили колонне безопасное пересечение дороги и дальнейшее движение».