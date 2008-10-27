Тюменские КВНщики разыграли Осенний Кубок

Первыми выступили команды работающей молодежи ОАО «РЖД»: сборная команда КВН Сургутского отделения Свердловской железной дороги, сборная «Непара» тюменского отделения СвЖД и команда КВН «Социально-культурного центра Тюмени». КВНщики «разогрели» переполненный зал своими искрометными шутками на профессиональные темы. Оказалось, работа на железной дороге не только «опасна и трудна», но еще и наполнена смешными ситуациями и веселыми приключениями.