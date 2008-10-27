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Тюменские КВНщики разыграли Осенний Кубок

27 октября 2008, 10:02
Открытый Осенний Кубок КВН РЖД прошел 25 октября в тюменском ДК «Железнодорожник».
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Тюмень

Открытый Осенний Кубок КВН РЖД прошел 25 октября в тюменском ДК «Железнодорожник». В юмористическом соревновании выступили команды Тюмени, участники официальных лиг КВН, а также сборные работающей молодежи ОАО «РЖД». Победителем стала команда КВН Социально-культурного центра Тюмени.

Программа Открытого кубка КВН Российской железной дороги состояла из трех блоков, а оценивали участников Кубка жюри: председатель территориальной профсоюзной организации железнодорожников Игорь Южаков и игроки омской команды «Полиграф Полиграфыч» во главе с капитаном Ильей Швецовым.

Первыми выступили команды работающей молодежи ОАО «РЖД»: сборная команда КВН Сургутского отделения Свердловской железной дороги, сборная «Непара» тюменского отделения СвЖД и команда КВН «Социально-культурного центра Тюмени». КВНщики «разогрели» переполненный зал своими искрометными шутками на профессиональные темы. Оказалось, работа на железной дороге не только «опасна и трудна», но еще и наполнена смешными ситуациями и веселыми приключениями.

Во втором блоке свои юмористические зарисовки показали тюменские команды КВН: «Неприкосновенный запас» (Тюменский юридический институт МВД РФ), «42 размер» (Тюменская государственная сельскохозяйственная академия), «Угарный газ» (Тюменская государственная академия культуры и искусств), сборные Тюмени «Ориентация – Север», «Пять озер», «Счастливы вместе» и женская сборная «Конфеты». Все участники продемонстрировали отличное чувство юмора, актерские способности, и даже танцевальные таланты и умение играть на различных музыкальных инструментах.

Завершали блок соревнований две команды из официальных лиг Международного союза КВН: «Сибирский экспресс» из Омска (Поволжская лиги МС КВН) и команда «Кефир» из Нягани (Северная лига МС КВН). Уже опытные КВНщики подтвердили свой высокий уровень. Особенно зрителям запомнилась команда «Кефир» - особый стиль, актерские таланты участников и острый юмор вызывали в зале взрывы смеха и аплодисментов.

Также зрителей Открытого кубка КВН РЖД ожидали сюрпризы: видеоролики команд – финалистов Первой лиги МС КВН и выступление чемпионов Премьер-лиги МС КВН сезона 2008 команды «Полиграф Полиграфыч» из Омска.

После завершения всех выступлений были подведены итоги соревнований. Победителем Открытого Кубка КВН Российской железной дороги стала команда КВН Социально-культурного центра Тюмени.

В номинации «Лучшая актерская работа» жюри отметило сразу трех КВНщиков: Мария Жданова («НЗ» ТЮИ МВД РФ) получила приз за «каскадерские» трюки в сценке «Свидание со Стивеном Сигалом». Также за актерские таланты были награждены Екатерина Садыкова («Непара») и Аркадий Шестаков («Кефир»). Все команды получили дипломы участников.

#Новости#Железные дороги#КВН#Тюмень#Ксения#Культура
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