«Ночь пожирателей рекламы» в Тюмени. Скушай еще ложечку

Фестиваль был открыт презентацией компании UZ DAEWOO Auto, которая является генеральным спонсором «Ночи пожирателей рекламы». На наглядном примере было показано, что последняя модель UZ DAEWOO – машина воистину без ограничений, в том числе и внутреннего пространства салона. Из машины на красную дорожку сначала вышли 20 чудесных девочек в мехах (партнер фестиваля – салон кожи и дубленок «Capitol»), и только потом – ведущий программы Александр Сазонов. После короткой вступительной речи в формате «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и стрип-шоу открылся портал в ночь non stop видео и развлечений.
Почти 30 лет подряд «Ночь пожирателей рекламы» триумфально шествует по миру, покорив 50 стран. Более 15 лет назад к числу посвященных присоединились и российские зрители. Сегодня этот ставший уже культовым проект охватывает 40 городов. Несмотря на то, что мероприятие в областном центре проходит не в первый раз, в этом году «Ночь» преподнесла немало сюрпризов. 400 лучших рекламных роликов от Жана Мари Бурсико – единоличного владельца самой богатой Синематеки. Три «смены блюд» - только горячие сюжеты, и порой весьма пикантные. Так, на этот раз отдельный видео-блок был посвящен России, увиденной глазами международных рекламистов.
Также в 2008 году общемировым партнером «Ночи» выступила ООН – в меню мероприятия особое внимание было уделено социальной рекламе и глобальным проблемам человечества. Интересной оказалась подборка роликов, посвященных футболу. Кроме того, были представлены ролики-победители SATCAR – чувственность, и, конечно же, мечта. И главное – это самая сексуальная реклама от мэтра Жана Мари Бурсико. Вообще, тему секса и отношений между полами на «Ночи» не обошли стороной.
Теперь – о развлечениях. Посетители могли попробовать коктейли от торгового дома Hennessey на шоу лучших барменов города. В вестибюле филармонии – мужской и женский бодиарт. Всем желающим раздают презервативы Contex в комплекте с гайками и болтиками. То есть – девушкам гайки, мужчинам – болтики. Стоит отметить, что все гайки и болтики разных размеров – предполагалось, что таким образом посетители «Ночи» должны найти себе пару. Короче, Фрейд был бы в восторге от «Ночи пожирателей рекламы». Первый антракт – время Нескучной Рыбалки. Однозначно, такой род развлечений должен понравиться всем мужчинам – если только они не импотенты.
На первом этаже филармонии – надувной бассейн. В бассейне – две девочки. Не надувные. Если в вашем кошельке тесно от купюр, то вы уже можете играть. Правила таковы – берем спиннинг, цепляем на него купюру, по крайней мере, с тремя нолями – и подсекаем. Я хотел подцепить на удочку пятирублевую монетку, но потом подумал, что девочки могут не оценить шутки. Когда модели совсем разделись, стало скучно, и я пошел на второй этаж – там работала сцена радиостанции «Красная Армия». Конкурсы и ролевые игры. Пионерлагерь для взрослых, в общем. Зато – подарочные буклеты «Красной Армии» с вложенными дисками. Слоган – слушайте НЕМЕДЛЕННО 104,6 fm.
После второго блока роликов на третьем этаже начал работу Stop club. Самая яркая фишка программы – стриптиз-дуэт «Инцест». Если честно, не понятно, причем здесь внутрисемейные отношения – обе девочки были совершенно одинаковые, хотя со слов ведущего эта парочка – если не бабушка и внучка, то, по крайней мере, мама и дочка. Но – у них в руках были автоматы. На какой-то момент я даже подумал – быть может, служба в армии – это не так уж плохо?
До третьего видео-блока дожили немногие. Шестой час утра – бал подходит к концу. Золушки разъезжаются на такси, принцы допивают коктейли. А я сижу в партере с билетом «без места» и размышляю над вопросом, сколько на самом деле стоят места в ложе, куда я вероломно проник. «Ночь пожирателей рекламы» закончилась, прощальные овации, конфетти и пустой экран. Думаю, у многих осталось чувство того, что они причастны к самому безумному рекламному карнавалу в году. Хочется сказать – я был там, я все видел. И я хочу снова это испытать.