«Ночь пожирателей рекламы» в Тюмени. Скушай еще ложечку

До третьего видео-блока дожили немногие. Шестой час утра – бал подходит к концу. Золушки разъезжаются на такси, принцы допивают коктейли. А я сижу в партере с билетом «без места» и размышляю над вопросом, сколько на самом деле стоят места в ложе, куда я вероломно проник. «Ночь пожирателей рекламы» закончилась, прощальные овации, конфетти и пустой экран. Думаю, у многих осталось чувство того, что они причастны к самому безумному рекламному карнавалу в году. Хочется сказать – я был там, я все видел. И я хочу снова это испытать.