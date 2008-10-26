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Тюменские автомобилисты желают друг другу хороших дорог и терпения

26 октября 2008, 12:39
26 октября в России отмечается день автомобилиста. Корреспондент Nashgorod.ru узнал у тюменцев, как они планируют отметить праздник и чего желают тем, кто за рулем.
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Тюмень

26 октября в России отмечается день автомобилиста. Корреспондент Nashgorod.ru узнал у тюменцев, как они планируют отметить праздник и чего желают тем, кто за рулем.

Ирина, студентка 1-го курса, водительского стажа пока нет.

Конечно, буду праздновать, а как же иначе! У меня в этот день вождение. Я учусь, чтобы получить права категории Б. Так что буду отмечать праздник по-автомобильному: буду учиться водить с моим преподавателем! Тюменским водителям желаю, прежде всего, терпения!

Светлана, домохозяйка, водительский стаж – 3 года

Праздновать день автомобилиста не буду. А пожелать хочу, чтобы было поменьше аварий на Тюменских дорогах.

Ольга, заведующая спорткомплексом, водительский стаж – 3 года

Буду праздновать день автомобилиста в кругу семьи, хочу поздравить самых родных мне мужчин в этот день. Ну и подруг-автомобилисток, конечно. Водителям желаю безаварийного движения, хороших дорог и здоровья - это самое главное.

Сергей, бизнесмен, водительский стаж - 13 лет

Я уже жду день автомобилиста с нетерпением и, конечно, буду праздновать. Как? Водки выпью! (смеётся) Я слышал, что будет праздник в Тюмени, какой-то парад пройдет… Так что пойду гулять со всей семьёй. Тюменским водителям желаю ментам не попадаться! (смеётся)

Студент, водительский стаж - 1 год

Праздновать день автомобилиста не буду - некогда. А тем, кто за рулем, желаю поменьше пробок, особенно на мостах.

#Новости#Водители#Тюмень#Транспорт#Таня#Общество
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