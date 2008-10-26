Тюменские автомобилисты желают друг другу хороших дорог и терпения

Конечно, буду праздновать, а как же иначе! У меня в этот день вождение. Я учусь, чтобы получить права категории Б. Так что буду отмечать праздник по-автомобильному: буду учиться водить с моим преподавателем! Тюменским водителям желаю, прежде всего, терпения!