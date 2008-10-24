Владимир Якушев рассказал о положении дел в Тюменской области

Это уже второе обращение губернатора к народу, с призывом «к прямому, откровенному разговору не только о наших первоочередных нуждах и ближайших, неотложных задачах, которые на самом деле достаточно ясны практически любому человеку, но и о том будущем, в котором мы хотели бы жить и которое обязаны воплотить на Тюменской земле».
Владимир Якушев отметил, что «истекший год оказался непростым для нашей страны». Сюда он отнес, прежде всего, войну в Южной Осетии, где погиб уроженец Тюменской Области. Во вторую очередь сложность объясняется «глобальными финансово-экономическими потрясениями, подлинные масштабы которых еще далеко не ясны».
Губернатор отметил те достижения в нашем крае, которыми мы по праву можем гордиться. Так, интенсивно развивается жилищная сфера, выросли доходы населения, реализованы крупные инвестиционные проекты, хорошо показали себя тюменская промышленность и сельское хозяйство. При этом Владимир Якушев отметил, что не все задуманные проекты удалось реализовать: «Есть у нас и срывы, и неудачи, и, главное, обыкновенная инертность, способная погубить даже самые многообещающие начинания. Кстати, я не снимаю с себя своей доли ответственности за то, что не все из задуманного получилось (правда, и не позволю никому уклоняться от своей). Но дело ведь не в том, чтобы, по нашему обыкновению, наказать невиновных и наградить непричастных. Дело в том, чтобы задуматься о причинах такого хода дел».
Владимир Владимирович отметил роль простого человека в формировании будущего области: «человек – опять же не абстрактный, не придуманный в кабинете, а тот самый, который сейчас идет по улицам тюменских городов и сел, находится на своем рабочем месте, который завтра прочтет газетный отчет о нашей сегодняшней встрече, а послезавтра, может быть, придет к кому-то из Вас на прием, – именно он является силой, создающей и меняющей наш мир, наш образ жизни».
Губернатор обозначил ключевые сферы ,важные для формирования благополучной ситуации в социальной сфере. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность человека, сюда относится и экологическая ситуация в области, Кроме того, не остались без внимания проблемы жилищных условий, здравоохранения, образования и культуры.
«Служить людям – это наш нравственный долг», - подытожил Владимир Якушев.