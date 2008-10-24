Владимир Якушев рассказал о положении дел в Тюменской области

Губернатор отметил те достижения в нашем крае, которыми мы по праву можем гордиться. Так, интенсивно развивается жилищная сфера, выросли доходы населения, реализованы крупные инвестиционные проекты, хорошо показали себя тюменская промышленность и сельское хозяйство. При этом Владимир Якушев отметил, что не все задуманные проекты удалось реализовать: «Есть у нас и срывы, и неудачи, и, главное, обыкновенная инертность, способная погубить даже самые многообещающие начинания. Кстати, я не снимаю с себя своей доли ответственности за то, что не все из задуманного получилось (правда, и не позволю никому уклоняться от своей). Но дело ведь не в том, чтобы, по нашему обыкновению, наказать невиновных и наградить непричастных. Дело в том, чтобы задуматься о причинах такого хода дел».