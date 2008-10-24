В Тюмени задумались об охране труда

Современные условия жизни требуют от руководителей компаний умения находить новые способы совершенствования производства. Увеличение темпов работы ни в коем случае не должно идти в ущерб условиям труда сотрудников компаний. 22 октября состоялось заседание областной межведомственной комиссии по охране труда, организованное департаментом социального развития Тюменской области.
Проблема производственного травматизма в Тюменской области стоит намного острее, чем в других частях Уральского федерального округа. За последние девять месяцев выросло число групповых несчастных случаев. Наиболее травмоопасными считаются сферы строительства, сельскохозяйственного и деревообрабатывающего производств, торговли.
Человеческий фактор – основная причина несчастных случаев. Как правило, руководители принимают все предписанные меры по обеспечению безопасности труда, но рабочие попросту не хотят их выполнять. Есть еще одна проблема – рабочие со стажем теряют осторожность, понадеявшись на свой опыт.
На сегодняшний день большинство предприятий не имеют серьезных рычагов воздействия на своих работников. Чаще всего при возникновении несчастного случая применяются меры дисциплинарного взыскания к старшему руководству, даже если виновником случившегося был сам пострадавший. На заседании было внесено предложение «о наказании рублем» виновников, поскольку такая мера чаще всего оказывается самой действенной.
Однако наказания по факту недостаточно. Безусловно, сегодня необходимо совершенствование системы охраны труда, а именно создание целевой программы, систематических предписаний и строгий контроль со стороны.