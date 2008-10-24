В Тюмени задумались об охране труда

На сегодняшний день большинство предприятий не имеют серьезных рычагов воздействия на своих работников. Чаще всего при возникновении несчастного случая применяются меры дисциплинарного взыскания к старшему руководству, даже если виновником случившегося был сам пострадавший. На заседании было внесено предложение «о наказании рублем» виновников, поскольку такая мера чаще всего оказывается самой действенной.