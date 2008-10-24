Тюменцы спели «Белые обои, черная посуда» вместе с группой Бумбокс

От своей популярности Андрей Хлывнюк начал уставать. Знаменитым он стал в 16 лет, когда получил грамоту за победу в европейском конкурсе. Для мальчика из провинциального хора это было грандиозным событием. По словам Андрея, такие события лучше переживать в переходном возрасте. Потому что теперь, когда просят «сфотографироваться, моя дочка - фанатка вашей группы, она будет мне завидовать», такое поведение людей не понятно. Или когда абсолютно незнакомый человек подходит и говорит «чувак, дорогой ты мой…», а ты понимаешь, что он тебе никакой не дорогой, первое желание, которое возникает – это послать его подальше. Уже потом вспоминаешь, что ты популярный артист… Хлывнюк сравнил свою популярность с популярностью блондинки в Турции - это не напрягает, это просто странно.