Тюменцы спели «Белые обои, черная посуда» вместе с группой Бумбокс

В то время как на политической арене между Россией и Украиной идут бесконечные споры, в народе никакого противостояния нет. Это доказывает нарастающая популярность украинских музыкантов в нашей стране. Так, на концерт группы «Бумбокс» люди стояли в очереди около часа, не теряя при этом хорошего настроения.
«Бумбокс» приехал в Тюмень в третий раз. С момента последней встречи популярность группы стремительно возросла. Записаны два альбома, на подходе третий, песни «Вахтерам» и «Хоттабыч» звучат отовсюду, концерты идут практически каждый день в странах ближнего зарубежья.
О Тюмени у солиста группы Андрея Хлывнюка сложилось двоякое впечатление: «Я не люблю врать. Очень хотелось бы показаться добрым, розовым и веселым. Но… я не люблю, когда девчонки матерятся. А из хорошего: встретил здесь много хороших людей, которые любят свою работу. Это очень хорошо, поддерживает веру в то, что ты делаешь».
Андрей ответил тюменским журналистам на вопросы не только о творчестве, но и о своей жизни. С детства он очень любил петь – в основном народные украинские песни. Мама пела много колыбельных. Сейчас солист «Бумбокса» живет в Киеве, в той самой, воспетой им «хрущевке».
От своей популярности Андрей Хлывнюк начал уставать. Знаменитым он стал в 16 лет, когда получил грамоту за победу в европейском конкурсе. Для мальчика из провинциального хора это было грандиозным событием. По словам Андрея, такие события лучше переживать в переходном возрасте. Потому что теперь, когда просят «сфотографироваться, моя дочка - фанатка вашей группы, она будет мне завидовать», такое поведение людей не понятно. Или когда абсолютно незнакомый человек подходит и говорит «чувак, дорогой ты мой…», а ты понимаешь, что он тебе никакой не дорогой, первое желание, которое возникает – это послать его подальше. Уже потом вспоминаешь, что ты популярный артист… Хлывнюк сравнил свою популярность с популярностью блондинки в Турции - это не напрягает, это просто странно.
Вопросы о стиле музыки «Бумбоксу» задают всегда. Теперь Хлывнюк относит его к стилю «поп». «Нам казалось, что мы исполняем хип-хоп, с примесью джаза ,еще чего-то… Но люди стали слушать песни о любви, значит теперь это скорее всего – поп», - комментирует солист.
«Бумбокс» часто сравнивают с их земляками - группой «Пятница». Андрей Хлывнюк: «Это хорошее сравнение. Мы с ними друзья. Мне нравится творчество и Сережки, и Андрюшки (Сергей Бабкин и Андрей «Сан»Запорожец – прим. ред.) – и совместное, и раздельное. Они настоящие. У нас ди-джей появился, потому что мы узнали, что группа «Пятница» очень популярна».
Музыканты не адресуют свою музыку кому-либо специально: - Музыка направлена в первую очередь на себя. Я не хочу, чтобы люди были поклонниками. Просто, если нравится музыка, – пусть слушают. Она написана – для себя .Это диалог с дядькой, который бреется в зеркале.
По признанию Андрея, тексты он пишет по вдохновению, «когда пишется, а не когда ты хочешь». Чаще всего, в основу текстов ложатся воспоминания из собственной жизни.
Обычно интервью «Бумбокса» носят юмористический характер, на вопросы участники группы отвечают уклончиво. Но в Тюмени, по-видимому, у Андрея было очень хорошее настроение. Поэтому на все вопросы он ответил честно и откровенно.
В каком городе самые красивые девушки?
- Музыканты, у которых такое спрашивают, сразу начинают льстить и говорить «конечно же, у вас». Странный вопрос, мы не то, что девушек, мы даже города не видим. Самые красивые девушки - дома.