Тюменцы «Открыли свою Сибирь!»

На открытии присутствовал иностранный гость – Хольцберг Фолькер, руководитель туристического центра г. Целле (ФРГ). Его приезд сигнализирует о начале развития международного туризма, поскольку именно с его город выбран в качестве стартовой площадки для популяризации Тюменского края. По его словам, многие люди в Западной Германии верят в то, что в восточной части страны по городу ходят медведи. Что уж в таком случае говорить о Сибири?