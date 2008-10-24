Тюменцы «Открыли свою Сибирь!»

О необходимости развития внутреннего бизнеса говорится уже давно. Стоит отметить, что это не пустые слова, данной сфере оказывается широкая государственная поддержка. Нашумевший проект «7 чудес России» прибавил популярности Тобольску как культурной столице Сибири по всей России. Теперь же популяризацией местных культурных ценностей занялись и на месте. Во второй раз в Выставочном зале г. Тюмени открылась Международная туристская выставка «Открой свою Сибирь!».
Особенностью выставки явилась ее ориентированность на продвижение туристического продукта Тюменской области на региональном, всероссийском и международном уровнях, привлечение внимания к региону как к крупному бизнес - центру, где помимо таких отраслей экономики, как нефтяная, газовая, лесопромышленная, сельскохозяйственная в последнее время широкое развитие получает туристическая отрасль.
В выставке приняли участие авиакомпании, гостиницы, санатории и курорты, национальные представительства иностранных государств, музеи, СМИ, крупнейшие региональные туроператоры, турагентства, сувенирные салоны, транспортные предприятия и др.
Владимир Буданицкий, и.о. начальника управления развития внутреннего туризма Федерального агентства по туризму отметил, что в связи с ростом благосостояния населения, народ стал интересоваться не только зарубежными поездками, но и местами для отдыха внутри страны. Поэтому именно сейчас необходимо предоставить всем интересующимся подробную информацию о возможных туристических маршрутах, чему и способствует выставка.
На открытии присутствовал иностранный гость – Хольцберг Фолькер, руководитель туристического центра г. Целле (ФРГ). Его приезд сигнализирует о начале развития международного туризма, поскольку именно с его город выбран в качестве стартовой площадки для популяризации Тюменского края. По его словам, многие люди в Западной Германии верят в то, что в восточной части страны по городу ходят медведи. Что уж в таком случае говорить о Сибири?
Абсолютно ясно, что предвзятое отношение к нашему региону нужно ломать, а точнее – строить в сознании туристов новый, положительный образ Сибири. Выставка продлится до 25 октября.