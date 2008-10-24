Тюменцев пригласили в Санкт-Петербург

Фотовыставка петербургского художника Константина Аникушина «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» открылась на третьем этаже информационно-библиотечного центра ТюмГУ (ул. Семакова – 18). Город на Неве предстал перед тюменцами во всей своей строгости и великолепии. Организаторами выставки стали Ассоциация имени Маргелова и ТюмГУ.
«Петербург» планируется показать ряду городов, но первыми его увидели именно тюменцы.
На фотографиях лишь немного цветных пятен – большая часть работ выполнена в ч/б. Как пояснил сам Константин Аникушин, фотографии города должны быть такими, поскольку так яснее прослеживается графический рисунок архитектуры. Интересно ,что на выставке перед нами предстает именно классический Петербург, без новодела и новостроек, и ни один рекламный щит не попал на фото. То есть это именно тот неповторимый литературный город, который был вдохновителем для многих поэтов и писателей.
Автор работ поделился своими мыслями по поводу «фотогеничности» Тюмени: «Сейчас Тюмень в состоянии реорганизации, перестройки. Всё сейчас у вас в живом состоянии…, и вы еще даже не определились, что вы хотите от этого города. Многие не согласны с тем, что уже построено. Но у нас - то же самое, на самом деле. Есть деньги – нужно срочно вкладывать, хочется чего-то хорошего, кому-то это нравится, кому-то нет. Посмотрим, что будет».
Константин Сергеевич резко отрицает современный способ застройки, когда между построек классического образца вырастают небоскребы. «В Петербурге в центре города должны строиться дома исключительно соответствующие традициям. Город – это музей под открытым небом. Я такие дома называю большими киосками. Мне очень больно видеть, когда это всё начинает воплощаться. Может быть, там вообще архитекторов не присутствовало, а строили прорабы, потому что кто-то решил сэкономить», - комментирует фотограф.
Выставка будет открыта в течение двух месяцев – до 22 декабря. В это время среди преподавателей и студентов ТюмГУ будет проведена викторину по вопросам истории и литературы о Петербурге. Победители получат ценный подарок – путевку в северную столицу.