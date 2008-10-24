Тюменцев пригласили в Санкт-Петербург

Автор работ поделился своими мыслями по поводу «фотогеничности» Тюмени: «Сейчас Тюмень в состоянии реорганизации, перестройки. Всё сейчас у вас в живом состоянии…, и вы еще даже не определились, что вы хотите от этого города. Многие не согласны с тем, что уже построено. Но у нас - то же самое, на самом деле. Есть деньги – нужно срочно вкладывать, хочется чего-то хорошего, кому-то это нравится, кому-то нет. Посмотрим, что будет».