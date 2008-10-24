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Тюменцам рассказали о тонкостях ипотеки

24 октября 2008, 10:10
23 октября в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам состоялась «горячая» телефонная линия по теме «Регистрация сделок по ипотеке».
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Тюмень

На вопросы жителей регистрационного округа ответили специалисты отдела государственной регистрации ипотеки в Тюмени. Большинство звонивших интересовал обыденный вопрос: с чего, собственно, начинается процесс приобретения жилья и регистрации прав собственности на него? По словам начальника отдела государственной регистрации ипотеки Наили Гизатуллиной, исходить нужно из того, есть ли у вас свои собственные средства или придется привлекать ипотечный кредит.

После решения финансовых вопросов, поиска необходимого жилья (в ходе которого не помешает проверка документов продавца), наступает очередь покупки и регистрации сделки с объектом недвижимости. Регистрация осуществляется Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам и его обособленными подразделениями.

Для узаконивания сделки необходимы документы, удостоверяющие личности покупателя и продавца, договор купли-продажи, а также правоустанавливающие документы на объект недвижимости (например, свидетельство о регистрации права собственности), передаточный акт и справка о лицах, проживающих в квартире (последние три документа предоставляет продавец), сообщает пресс-служба Управления. Если при покупке привлекается кредит, необходим также договор ипотечного кредитования. Напоминаем, что в последнем случае регистрация сделки осуществляется в сокращенные сроки — в течение 10 календарных дней.

Ряд звонков в Тюмени касался возможностей участия в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной жилищной программе «Молодая семья». В частности, под последнюю программу подпадают те семьи, где хотя бы один из супругов не старше 35 лет, у них есть дети, а площадь их жилья (если таковое имеется) составляет не более 15 квадратных метров на человека.

Также специалисты ответили на вопросы, связанные с регистрацией договоров участия в долевом строительстве, договорами залога недвижимого имущества и ряд других.

#Новости#Горячая линия#Ипотека#Тюмень#Ксения#Экономика
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