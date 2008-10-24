Тюменцам рассказали о тонкостях ипотеки

На вопросы жителей регистрационного округа ответили специалисты отдела государственной регистрации ипотеки в Тюмени. Большинство звонивших интересовал обыденный вопрос: с чего, собственно, начинается процесс приобретения жилья и регистрации прав собственности на него? По словам начальника отдела государственной регистрации ипотеки Наили Гизатуллиной, исходить нужно из того, есть ли у вас свои собственные средства или придется привлекать ипотечный кредит.
После решения финансовых вопросов, поиска необходимого жилья (в ходе которого не помешает проверка документов продавца), наступает очередь покупки и регистрации сделки с объектом недвижимости. Регистрация осуществляется Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области,
Для узаконивания сделки необходимы документы, удостоверяющие личности покупателя и продавца, договор
Ряд звонков в Тюмени касался возможностей участия в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной жилищной программе «Молодая семья». В частности, под последнюю программу подпадают те семьи, где хотя бы один из супругов не старше 35 лет, у них есть дети, а площадь их жилья (если таковое имеется) составляет не более 15 квадратных метров на человека.
Также специалисты ответили на вопросы, связанные с регистрацией договоров участия в долевом строительстве, договорами залога недвижимого имущества и ряд других.