Тюменцам рассказали о тонкостях ипотеки

Ряд звонков в Тюмени касался возможностей участия в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной жилищной программе «Молодая семья». В частности, под последнюю программу подпадают те семьи, где хотя бы один из супругов не старше 35 лет, у них есть дети, а площадь их жилья (если таковое имеется) составляет не более 15 квадратных метров на человека.