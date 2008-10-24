Тюменские девушки подкачали колеса

Представим ситуацию. Вы – девушка и у вас спустило колесо. А рядом нет ни одного мужчины… Что делать в таком случае сегодня наглядно показали четыре представительницы прекрасного пола. На парковке напротив Международного института финансов, управления и бизнеса ТюмГУ состоялся конкурс «Шиномонтаж для девушек».
В задачи участниц входили поднятие машины домкратом, откручивание болтов, снятие колес, подкачивание их компрессорами и установка на место. И все это – на время.
Помогали юным автомобилисткам мальчики в синих жилетах, а так же молодые люди девчонок. Но, тем не менее, даже при наличии сильных рук, от самих девушек требовали знать, до скольки очков им надо подкачать спущенную шину, как ее правильно катить по земле, как проще всего открутить болты. Из пар Александра – Римма и Ирина – Евгения в финал вышли Ира и Саша. Они, отбросив в сторону умения механиков, демонстрировали свое водительское мастерство. На капоты и крыши машин были поставлены стаканчики с водой, которые необходимо было не разлить, тронувшись с места. Слишком резкий старт Ирины залил лобовое стекло «семерке». Зато Александра показала настоящий класс! Ей и достался главный приз.
«Количество девушек за рулем растет с каждым днем. Данной акцией мы хотели уделить особое внимание женскому вождению, и, в частности, рассказать девушкам о том, как правильно вести себя в случае поломки машины», сообщили организаторы. Мероприятие посвящалось грядущему Дню автомобилистов.