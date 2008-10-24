Тюменские девушки подкачали колеса

Помогали юным автомобилисткам мальчики в синих жилетах, а так же молодые люди девчонок. Но, тем не менее, даже при наличии сильных рук, от самих девушек требовали знать, до скольки очков им надо подкачать спущенную шину, как ее правильно катить по земле, как проще всего открутить болты. Из пар Александра – Римма и Ирина – Евгения в финал вышли Ира и Саша. Они, отбросив в сторону умения механиков, демонстрировали свое водительское мастерство. На капоты и крыши машин были поставлены стаканчики с водой, которые необходимо было не разлить, тронувшись с места. Слишком резкий старт Ирины залил лобовое стекло «семерке». Зато Александра показала настоящий класс! Ей и достался главный приз.