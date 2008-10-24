Супермаркет образовательных программ в Тюмени!

Рынок бизнес-образования в России растет не по дням, а по часам. За прошедший год прирост составил более 60-ти процентов. Спрос рождает предложение, только как разобраться в таком огромном количестве предложений?
21 ноября 2008 года в Тюмени состоится IV региональная конференция «Бизнес-обучение. Супермаркет образовательных программ» организатором, которой выступит Русская Школа Управления при поддержке Консалтинговой группы «Лекс».
Участники конференции получат уникальную возможность изучить предложения лидеров рынка образовательных услуг и составить целостную картину о программах бизнес-образования в Уральском и Сибирском регионах. Поделятся друг с другом опытом применения бизнес-образования в работе региональных коммерческих структур.
За «круглыми столами» руководители бизнес-школ, консалтинговых и рекрутинговых компаний вместе с HR-специалистами обсудят актуальные вопросы регионального делового образования. Бонусом для всех участников конференции станут мастер-классы профессиональных бизнес-тренеров.
Организатор, руководитель Тюменского филиала Русской Школы Управления Галина Кичина отметила, что проведение данной конференции в прошлом году стало одним из самых значимых событий 2007 года на рынке делового образования Западной Сибири. Мы приглашаем всех желающих принять участие и поделиться своим профессиональным опытом.
Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно по тел. 45-22-55 (контактное лицо Семенова Валентина) или на сайте Русской Школы Управления.