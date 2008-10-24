Малоэтажная застройка Тюмени на Мысу - для тех, кто ценит тишину и удобства

Но особенно важно правильно определиться с местом застройки, то есть с районом, где вы будете проживать. Он, несомненно, должен отвечать таким требованиям, как хорошая экология, удобная транспортная развязка, красивая природа вокруг…
Возьмем, к примеру, район поселка Мыс, где сейчас ведется малоэтажная застройка. Возможно, кто-то по инерции и поморщится – в прошлом этот район был далек от элитного. Однако за последнее время многое изменилось. Администрация Тюмени выделила большие средства на благоустройство города, и буквально за 2 года Мыс превратился в благоустроенный район с чистым парком, ухоженными клумбами, просторными тротуарами для пеших прогулок и отремонтированными дорогами. Кроме того, весь район занят под малоэтажную застройку. Это значит, никакая соседняя шестнадцатиэтажка не будет лишать вас солнца на полсуток.
Очень удобно и то, что все необходимые учреждения находятся поблизости. У вас есть дети? Для них детский сад №13, школы № 91 и №30. Близкое расположение их от дома не заставит родителей волноваться за ребенка или возить его каждый день через весь город. Отдельно стоит сказать о школе №91 – совсем новая, была построена по особому проекту. Помещения – просторные, мягкая мебель, компьютерные классы, зимний сад. Педагогический состав заслуживает особого внимания: больше половины педагогов имеют высшую и первую категорию. Тут же – поликлиника Запсибгазпрома с бассейном, лучшая в Тюмени спортивная детская школа «Водник» со своим хоккейным кортом.
А один из самых больших плюсов жилья в пос. Мыс – отличная транспортная развязка. 15 минут езды по ул.Мельникайте – и вы дома! А время, сэкономленное на пробках, вы можете провести со своей семьей. Для этого предусмотрены детские площадки, беседки, совсем рядом – парк им. Гагарина для семейных прогулок.
Для тех, кто ценит тишину и удобство и уже решил приобрести жилье в районе пос. Мыс – советуем поторопиться. Малоэтажное строительство здесь заканчивается, и сейчас у вас есть последний шанс. Несколько свободных квартир еще ждут вас в комплексе таунхаусов «Светлый кватрал». Связаться с застройщиком вы можете по телефону 79-00-09 или обратившись в офис по адресу ул. Республики, 249, оф. 101. Желаем хорошо устроиться на новом месте!