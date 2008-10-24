Малоэтажная застройка Тюмени на Мысу - для тех, кто ценит тишину и удобства

Очень удобно и то, что все необходимые учреждения находятся поблизости. У вас есть дети? Для них детский сад №13, школы № 91 и №30. Близкое расположение их от дома не заставит родителей волноваться за ребенка или возить его каждый день через весь город. Отдельно стоит сказать о школе №91 – совсем новая, была построена по особому проекту. Помещения – просторные, мягкая мебель, компьютерные классы, зимний сад. Педагогический состав заслуживает особого внимания: больше половины педагогов имеют высшую и первую категорию. Тут же – поликлиника Запсибгазпрома с бассейном, лучшая в Тюмени спортивная детская школа «Водник» со своим хоккейным кортом.