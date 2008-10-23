В Тюмени прошел осенний чемпионат по интеллектуальным играм

Знатоки Тюменской области сразились в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Эрудит - квартет».
Всего за звание «самых умных» боролись почти 50 команд из Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска. Турнир проводился по правилам Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?», по которым играют во всем мире.
Ведущим чемпионата выступал президент интеллектуального клуба студентов Пермского государственного технического университета, сертифицированный судья международной ассоциации клубов ЧГК Александр Пономарев (г. Пермь), ему помогали капитан команды «Веда» Виктор Исаев (г. Екатеринбург) и президент Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба Алина Иванова.
В первый день игроки провели в стенах Дворца искусств 8 часов: с 11.00 шла регистрация команд, и только в 21.00 завершились отборочные бои «Эрудит-квартета». В этот день было проведено три тура игры «Что? Где? Когда?», 4 круга «Брейн-ринга» и, как было сказано выше, отборочные бои «Эрудит-квартета».
На второй день с 10 часов были сыграны 5 и 6 круги «Брейн-ринга», 4, 5 туры «Что? Где? Когда?», финал «Брейн-ринга» и финал «Эрудит-квартета». В завершение вечера прошло торжественное закрытие чемпионата.
В целом игроки остались довольны игрой. По мнению участников, 9-й чемпионат, был лучше предыдущих по качеству организации и уровню вопросов. О хорошем подборе пакетов вопросов, говорит тот факт, что было подано лишь 3 апелляции.
В чемпионате по «Что? Где? Когда?» первые три места взяли «Дубы-колдуны» (г. Тюмень), Эквайер (г. Тюмень), Гольфстрим (г. Тюмень) соответственно. В «Брейн-ринге»: Дети Патанджали (г. Тюмень), КПСС-СО (г. Тюмень), Эквайер (г. Тюмень). В «Эрудит-квартете»: Умка (г. Сургут), Сансара (г. Ханты-Мансийск), КПСС-СО (г. Тюмень), Доминанта (г. Тюмень).