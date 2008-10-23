В Тюмени прошел осенний чемпионат по интеллектуальным играм

В первый день игроки провели в стенах Дворца искусств 8 часов: с 11.00 шла регистрация команд, и только в 21.00 завершились отборочные бои «Эрудит-квартета». В этот день было проведено три тура игры «Что? Где? Когда?», 4 круга «Брейн-ринга» и, как было сказано выше, отборочные бои «Эрудит-квартета».