Тюменцы споют со звездами «Шансона»

- Да ничего подобного! Для того, чтобы попасть в списки наших исполнителей, надо иметь две вещи: талант и классную песню в формате фестиваля. Приносите к нам на радиостанцию записи, и - чем черт не шутит? – возможно, вы откроете концерт. Надо сказать, это потрясающий шанс для тюменских исполнителей. С учетом того, что на фестивале будут присутствовать московские продюсеры, участие в этом фестивале для некоторых может вполне оказаться билетом в большой шоу-бизнес. Но и помимо этой возможности сам факт выступления на одной сцене со звездами, общение с ними в гримерках на равных много дадут для тюменских исполнителей в плане опыта.