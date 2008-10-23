Тюменцы споют со звездами «Шансона»

Пожалуй, ни один современный музыкальный жанр в России не вызывает таких мощных эмоций, как шансон. Кто-то его яростно ненавидит и требует запретить, а кто-то круглосуточно слушает приемник, настроенный только на радио Шансон. Сотрудники радиостанции избалованы трогательным отношением к себе слушателей. Пожилые пары привозят ведущим на эфир домашние пирожки, крупные компании в частном порядке присылают пакеты с элитным кофе, а брутальные парни с гитарами приносят свои стихи и диски: нельзя ли поставить в эфир? Для всех них Радио Шансон приготовило осенний подарок: первый региональный фестиваль хорошей песни «Да здравствует Шансон!».
На вопросы отвечает Александр Набокофф, PR-директор радиостанции.
- Александр, для начала коротко обрисуй суть этого фестиваля.
- Коротко? 9 ноября во Дворце Спорта, в 18-00 начнется большой 3-х часовой концерт, аналогов которого наш город ещё не видел. В первом отделении выступят исполнители шансона из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга. Во втором – звезды отечественного шансона. Своё согласие на участие подтвердили такие мэтры, как Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Мафик, Александр Дюмин и группа «Бутырка».
- Действительно, коротко. И сразу возникает масса вопросов. Давай по порядку. Меня, прежде всего, заинтересовала уникальная возможность для тюменских исполнителей выступить на одной сцене со звездами…
- Шансон – это очень близкий к народу жанр. И потому в нем возможно то, что нереально в той же попсе. Ну ты представляешь себе, чтобы наш тюменец выступил на одной сцене с Биланом? Да никогда в жизни!
- Ммм, но все же, несмотря на близость к народу, местные исполнители как-то будут отбираться? Наверняка такой чести удостоятся только сливки регионального шансона?
- Да ничего подобного! Для того, чтобы попасть в списки наших исполнителей, надо иметь две вещи: талант и классную песню в формате фестиваля. Приносите к нам на радиостанцию записи, и - чем черт не шутит? – возможно, вы откроете концерт. Надо сказать, это потрясающий шанс для тюменских исполнителей. С учетом того, что на фестивале будут присутствовать московские продюсеры, участие в этом фестивале для некоторых может вполне оказаться билетом в большой шоу-бизнес. Но и помимо этой возможности сам факт выступления на одной сцене со звездами, общение с ними в гримерках на равных много дадут для тюменских исполнителей в плане опыта.
- Ок, допустим – я чертовски талантлива и обаятельна, вследствие чего жажду выступить на одной сцене с Бутыркой. Но я не такой монстр, как Лобов или Поняев. Собственных звукозаписывающих студий не имею. Да и с коллективом музыкантов у меня проблемы. В общем, я – начинающий исполнитель. Что мне делать? Или вы таких не берете?
- Неси, талант ты наш, «минусовку» для своей песни. Если пройдешь – под нее и споешь. Я подчеркиваю, что влияние на наше решение будет иметь не только степень таланта, но и соответствие формату. Проще говоря: подумайте, впишется ли ваша песня в репертуар любого из наших «звездных» участников.
- Кстати, о звездах. Подборка на редкость брутальная. Никакой лирики в стиле Рады Рай или Бандеры…
- У шансона, как известно, много лиц. В этом фестивале мы сосредоточились на «дворовом» шансоне, чтобы облегчить «вливание» тюменских участников в ряды именитых коллег. Рада Рай с Бандерой и так к нам в Тюмень уже как к себе домой ездят, вон скоро снова концерт… Многие из наших звездных гостей едут в Тюмень в первый раз. Те же Анатолий Полотно и Федя Карманов. Кстати, наш гендир на днях вернулся из Турции, со встречи региональных вещателей Шансона, и там как раз имел честь лицезреть выступление этого дуэта. Судя по его восторженным отзывам – парни тюменскую публику просто «порвут».
- Что насчет неожиданностей для слушателей?
- Будут. Но рассказывать не стану – иначе какие же это неожиданности?
- Нет, так не пойдет. Хотя бы приоткрой завесу, а то заинтриговал, а подробностей никаких…
- Ну например… У тебя кто кумир в музыке?
- Не то чтобы кумир, но в плей-листе в основном швейцарец Тило Вольф и его группа Lacrimosa. Готический симфометалл.
- И этот человек работает на Шансон! Ладно, пусть будет Вольф. Вот представь сейчас, что любимая радиостанция не только дает тебе возможность за смешные деньги посетить его концерт, но и… организует вам встречу за кулисами. Попить вместе чай, поговорить о погоде в Цюрихе… Нехило? Вот и мы думаем, что нашим слушателям понравится такая встреча со своими кумирами. Эта возможность будет разыграна в нашем эфире. Да, важная деталь! – вести концерт будут наши диджеи. Всех, кого люди слышали много лет в эфире – на концерте они УВИДЯТ.
- В интернете прошла информация, что билеты на этот Фестиваль полностью распроданы. Люди интересуются: как попасть на мероприятие. Неужели ничего нельзя сделать?
- Это неправда. Билетов отпечатано в достаточном количестве. Все они продаются в кассах города, цена весьма демократичная. Безусловно, распространители отмечают повышенный интерес, и, скорее всего люди не смогли купить билеты потому, что в конкретной точке они закончились на тот момент. Однако дефицит билетов своевременно восполняется, и я не думаю, их приобретение станет проблемой.
- Скажи, а вот ты, топ-менеджер радиостанции Шансон, как реагируешь на столь неоднозначное отношение к данному жанру? Не секрет, что противников немало…
- …и при этом поклонников больше, чем у всей попсы вместе взятой. Я оперирую фактами: с момента начала вещания в FM-диапазоне (всего два года назад!) наша радиостанция стабильно входит в тройку лидеров. В последние полгода она прочно удерживает первое место сразу по трем независимым авторитетным рейтингам: от Гэллапа, ВЦИОМа и регионального Академического центра маркетинговых исследований.
Можно любить шансон, можно не любить. Сухие факты от этого не изменятся.
Каролина Клинтон, директор по информационной политике Медиагруппы 101:
«Мои друзья из тюменской американской комьюнити в возрасте 40+ слушают именно радио «Шансон». Они привыкли слушать дома кантри-радиостанции, и, приехав в Россию, обнаружили, что единственная радиостанция в их вкусе – это «Шансон». Я думаю, негативное восприятие шансона в России обусловлено тем, что многие все еще смотрят на это слово сквозь ореол блатной романтики. В то время как на нашей радиостанции в плей листе этого нет и близко – мы просто радио хорошей музыки».
Владимир Богоделов, генеральный директор Медиагруппы 101:
«Не так давно я вернулся из Антальи, с ежегодной встречи региональных вещателей радио Шансон. Одно из самых ярких впечатлений - выступление известного российского композитора Игоря Зубкова, который является автором многочисленных хитов Кристины Орбакайте, Татьяны Овсиенко, Михаила Шуфутинского, и других исполнителей. Кроме сочинения музыки он еще и авторитетный музыкальный критик. Так вот, по его мнению, популярная российская музыка, проще говоря, попса, окончательно зашла в тупик. Ее изобилие на главных телевизионных каналах не должно вводить в заблуждение. По словам И.Зубкова, «…после того, что Эрнст сделал с попсой, он просто обязан был на ней жениться!». Другое дело шансон. В нем авторитетный музыкальный критик видит главный вектор дальнейшего развития массовой русской песни».