Тюменцы голосуют за Менделеева!

Завершился второй этап проекта «Имя Россия». По итогам голосования в следующий тур вышли 12 самых значимых персонажей отечественной истории. В их число вошел и наш гениальный земляк Дмитрий Иванович Менделеев.

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