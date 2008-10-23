Тюменцы голосуют за Менделеева!

Завершился второй этап проекта «Имя Россия». По итогам голосования в следующий тур вышли 12 самых значимых персонажей отечественной истории. В их число вошел и наш гениальный земляк Дмитрий Иванович Менделеев.
В ближайшие дни планируется проведение следующих мероприятий, которые вы можете использовать при подготовке информационных материалов:
- На родине Менделеева в селе Верхние Аремзяны Тобольского района Студенты Тобольского пединститута и Тобольского индустриального института (филиала ТГНГУ) организуют посещение музея и встречи с жителями села, а также рабочими НПС «Верхние Аремзяны» ОАО «Сибнефтепровод» (23 октября).
- В Тобольске – городе, где учился Менделеев, на Тобольском нефтехимическом комбинате будет запущен воздушный шар, который пролетит над городом с лозунгом «Имя России – Менделеев!» (22-23 октября).
- Сегодня октября в 20.15 в Тюмени состоится факельное шествие студенческой молодежи, от здания строительного университета к зданию музея «Городская дума».
- Сегодня в тюменских школах организуется посещение уроков химии Дмитрием Ивановичем Менделеевым (в этом помогут актеры и грим).
- Тюменские журналисты запускают проект «Откликнитесь, Менделеевы!», чтобы найти однофамильцев великого ученого.
- В библиотеках города откроются «менделеевские» выставки (20-26 октября), и на областной выставке «Открой свою Сибирь» Д.И. Менделееву будет посвящена отдельная экспозиция.
- На внеочередном заседании городского комитета по топонимике будет обсуждаться вопрос о присвоении одной из улиц имени Менделеева.