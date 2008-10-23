Сегодня рекламщики Тюмени отмечают свой праздник

День работника рекламы - праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 1994 года. Но за такое непродолжительное время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама. Сообщает calend.ru. «Реклама - двигатель торговли», - так говорил незабвенный Остап Бендер. А значит, 23 октября - это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли, и, соответственно, экономики России.
Слово «реклама» произошло от латинского «reclamare» – выкрикивать. По свидетельствам культурологов у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрация добытых в сражениях трофеев. В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме - выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников…
Сегодняшняя реклама - сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же - выделять товар среди конкурентов и увеличивать продажи.
23 октября в России отмечен Днем работников рекламы. На протяжении уже 14 лет раз в году страна собирается с силами, чтобы поздравить людей, которых в остальные 364 дня … недолюбливает. За эти годы рекламный цех родины увеличился втрое, что незамедлительно сказалось на количестве выпускаемой продукции. Последняя порядком утомила "пожирателей". Но что было бы, если рекламы не было? Над этим вопросом корреспонденты Nashgorod.ru предложили задуматься жителям Тюмени.
1. Михаил, 26 лет
«Ходячая» реклама
«Если бы не было рекламы, то было бы скучно»
2. Екатерина, 21 год
Студентка
«Если бы не было рекламы, то некоторые вещи не были бы так популярны»
3. Тагир Хабибуллович, 78 лет
Пенсионер
«Если бы не было рекламы, то была бы неизвестность»
4. Ирина, 31 год
Инженер
«Если бы не было рекламы, было бы спокойнее»
5. Анатолий Михайлович, 65 лет
Тюменский поэт, Заслуженный работник культуры РФ
«Если бы не было рекламы, то не было бы продвижения в жизни, а значит, не было бы самой жизни»
6. Владимир Михайлович, 72 года
Заслуженный работник культуры РФ
«Если бы не было рекламы … я бы не умер»
7. Юлия, 24 года
Помощник адвоката
«Если бы не было рекламы, я бы не знала о многих полезных вещах, новых тенденциях, модных направлениях»
8. Ленина Васильевна, 71 год
Пенсионерка
«Если бы не было рекламы … было бы лучше»
9. Денис, 18 лет
Студент
«Если бы не было рекламы, то фильмы были бы слишком долгими»
10. Марина, 31 год
Коммерческий директор рекламного агентства
«Если бы не было рекламы, я была бы безработной»