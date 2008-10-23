Сегодня рекламщики Тюмени отмечают свой праздник

День работника рекламы - праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 1994 года. Но за такое непродолжительное время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама. Сообщает calend.ru. «Реклама - двигатель торговли», - так говорил незабвенный Остап Бендер. А значит, 23 октября - это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли, и, соответственно, экономики России.