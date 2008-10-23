Представители компании Study Group проведут собеседования с тюменцами

Приглашаем студентов и их родителей, а также всех желающих, получить образование за рубежом, на личные собеседования, которые пройдут 1 ноября в офисе компании ООО «Планета-Тур» (представительство Study Group в Тюмени).
STUDY GROUP является лидером в получении образования за рубежом и предлагает Вашему вниманию следующие программы:
- обучение на языковых курсах в Великобритании и США,
- получение среднего образования в частных школах США (от 12 лет),
- получение высшего, а также второго высшего образования в колледжах и университетах Великобритании и США,
- Магистерские программы и MBA в колледжах и университетах Великобритании и США.
Записаться на собеседование Вы можете по телефонам: 40-20-77, 40-22-77.