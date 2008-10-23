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Представители компании Study Group проведут собеседования с тюменцами

23 октября 2008, 11:52
1 ноября 2008 года в Тюмень приезжают представители международной образовательной компании STUDY GROUP: Эрик Ферстейн, менеджер по образовательным программам Study Group в США, и Наталья Макайвер, менеджер по образовательным программам Study Group в Великобритании.
Сюжет
Тюмень

Приглашаем студентов и их родителей, а также всех желающих, получить образование за рубежом, на личные собеседования, которые пройдут 1 ноября в офисе компании ООО «Планета-Тур» (представительство Study Group в Тюмени).

STUDY GROUP является лидером в получении образования за рубежом и предлагает Вашему вниманию следующие программы:

- обучение на языковых курсах в Великобритании и США,

- получение среднего образования в частных школах США (от 12 лет),

- получение высшего, а также второго высшего образования в колледжах и университетах Великобритании и США,

- Магистерские программы и MBA в колледжах и университетах Великобритании и США.

Записаться на собеседование Вы можете по телефонам: 40-20-77, 40-22-77.

А также, мы принимаем заявки по электронной почте: [email protected].

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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