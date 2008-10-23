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Менделеев проведет урок химии в гимназии ТюмГУ

23 октября 2008, 14:53
В роли великого химика Дмитрия Менделеева выступит актер тюменского драматического театра Александр Шлямин.
Сюжет
Тюмень

Дмитрий Менделеев проведет урок химии в гимназии ТюмГУ.

Во время завтрашнего урока химии он расскажет старшеклассникам гимназии Тюменского госуниверситета об акции «Имя России».

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в отделе информации департамента информационной политики Тюменской области, наш земляк Дмитрий Менделеев вошел в число двенадцати финалистов конкурса телеканала «Россия». Пока он занимает последнюю позицию. Однако, гимназисты смогут прямо на уроке поправить положение и проголосовать за великого химика с помощью эсэмэс-сообщения. Отметим, что сегодня в конкурсе лидирует святой князь Александр Невский. Проголосовать за Менделеева тюменцы смогут на Интернет-сайте канала «Россия».

#Новости#Школы#Тюмень#Таня#Культура
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