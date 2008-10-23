Менделеев проведет урок химии в гимназии ТюмГУ

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в отделе информации департамента информационной политики Тюменской области, наш земляк Дмитрий Менделеев вошел в число двенадцати финалистов конкурса телеканала «Россия». Пока он занимает последнюю позицию. Однако, гимназисты смогут прямо на уроке поправить положение и проголосовать за великого химика с помощью эсэмэс-сообщения. Отметим, что сегодня в конкурсе лидирует святой князь Александр Невский. Проголосовать за Менделеева тюменцы смогут на Интернет-сайте канала «Россия».