Тюменцам представили книгу о Святителе Филофее

Книга написана на основе исторических даных о жизни и делах выдающегося православного деятеля конца 17- начала 18 века митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского)
Ровно два года назад, 21 октября 2006 года, мощи Святителя Филофея оказались в Тюмени. Старец, в своем завещании просил: "Похороните меня в Тюменской обители, вне церкви, на пути, дабы мимоходящие попирали прах мой...".
Решение об издании книги принято тюменским отделением Национального Военного Фонда, председателем которого является депутат Государственной Думы России Сергей Сметанюк, который тоже принял участие в презентации.
Первым выступил автор книги. Максим Яковлев поздравил присутствующих с годовщиной обретения мощей и признался, что считает фигуру Святителя Филофея как в историческом, так и духовном плане не знающей себе равных. Сама идея поступила от Сергея Сметанюка, и работа над книгой была совместно-творческой.
Так же слово предоставили критикам. По словам Владимира Богомяков интересна и сама фигура Святителя Филофея, и время, в которое он живет - петровское время, начало подлинного русского раскола между властью и церковью. Филофей Лещинский - самый неизвестный Святой, Святитель, Схимник - молящийся не только за себя, но и за весь мир.
Сегодня о Святителе Филофее знают больше, чем несколько краеведов-историков, и книга - еще один вклад в раскрытие этой личности.
Литературная обработка позволяет читать эту книгу даже далеким от церкви людям. По словам самого автора, она больше написана для школьников, для чтения молодежи.
Книга переделывалась несколько раз, но сама ее энергетика, как рассказал издатель Сити-пресс, располагала к работе.
Судьба Святителя полна необыкновенных духовных подвигов, загадок, риска, знамений и чудес, которые продолжаются и сегодня. Книга приоткрывает широкому кругу читателей тайны личности этого духовного борца.