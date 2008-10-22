Тюменцам представили книгу о Святителе Филофее

Так же слово предоставили критикам. По словам Владимира Богомяков интересна и сама фигура Святителя Филофея, и время, в которое он живет - петровское время, начало подлинного русского раскола между властью и церковью. Филофей Лещинский - самый неизвестный Святой, Святитель, Схимник - молящийся не только за себя, но и за весь мир.