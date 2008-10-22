Общежитие - проблема студентов Тюменских вузов

Сегодня, при выборе места учебы, абитуриент чаще руководствуется не столько научными предпочтениями, сколько возможностью обучаться вблизи от дома. Тем же, кому не посчастливилось родиться в городе с университетом, в котором они мечтали учиться, приходится покидать «родное гнездо» и отправляться в чужой край. Вот тут у многих и начинаются проблемы. Как известно, аренда квартир стоит сегодня недешево, а общежитие предоставляют далеко не каждому студенту.
Светлана - студентка второго курса филологического факультета. Она, как и многие другие студенты, прожила весь прошлый год в общежитии. Помимо Светы, у ее неработающей мамы в Тобольске на попечении еще двое несовершеннолетних детей. Пытаясь получить общежитие от университета в этом году, девушка получила отказ. Список на получение комнат 28 августа уменьшился на 20 фамилий. В деканате объяснили такие действия тем, что произошло заселение иностранных студентов. Сейчас Светлана временно проживает у подруги. Но дальше так продолжаться не может.
Ни для кого не секрет, что однокомнатная квартира в Тюмени с сентября этого года стоит в среднем 15 тысяч в месяц. Некоторые студенты, заранее понимающие, что платить за квартиру они не смогут, добровольно забирают документы из университета. Но чаще студенты объединяются по два-три человека, снимают квартиру вскладчину и параллельно ищут работу. Однако возможность совмещать работу и учебу существует далеко не всегда, поэтому часть студентов предпочитает переводиться на заочное отделение.
Корреспондент Nashgorod.ru обратился с вопросами о порядке заселения общежитий к проректору по внеучебной работе в ТюмГУ Надежде Ермаковой.
По ее словам, места в общежитиях предоставляют далеко не всем желающим – их попросту не хватает. Сейчас у ТюмГУ существует три корпуса, четвертый готовится к заселению. В общем, у Университета около 1 200 койко-мест, 343 из которых занимают преподаватели. Остальные места предоставлены студентам. Однако существует типовое положение от министерства Образования России, которое регламентирует порядок заселения. Так, в первую очередь, на общежитие могут претендовать льготные категории (сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы), студенты из малообеспеченных семей (предоставившие справки из соцзащиты) и талантливая молодежь (победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний).
Каждый студент должен написать заявление, подтверждающее его намерение поселиться в общежитии и справки, подтверждающие его право на такое желание. Обычно первокурсники пишут такие заявления в день зачисления, поскольку заселение в общежитие обычно приходится на 28 августа. Студенты старших курсов должны принести документы еще весной, поскольку все места распределяются заранее. Тем не менее, как прокомментировала Надежда Александровна, часто претенденты на жилье «тянут», и заявления приходится собирать в течение месяца.
Студенты из Китая, приехавшие в Университет по обмену, «потеснили» списки филологов именно потому, что обучаются они на филфаке. Однако, по словам проректора, формирование списка было завершено вовремя, до начала учебного года. То есть, ни один студент не был сначала заселен, а потом выселен. Предпочтение иностранцам было оказано из необходимости: Университет обязан их обеспечить жильем.
Тех же студентов, которые с трудом адаптируются в новых условиях, и для которых поиск жилья становится практически непреодолимой проблемой, Надежда Александровна призывает не теряться, а идти за помощью к ним, в ректорат. Поскольку бывали такие случаи, когда ребята в общежитии соглашались потесниться и принимали в свою комнату «лишнего» соседа. Кроме того, проректор заметила, что жизнь в общаге – не сахар, и не все способны делить комнату с четырьмя-пятью незнакомыми людьми.