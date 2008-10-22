Общежитие - проблема студентов Тюменских вузов

Светлана - студентка второго курса филологического факультета. Она, как и многие другие студенты, прожила весь прошлый год в общежитии. Помимо Светы, у ее неработающей мамы в Тобольске на попечении еще двое несовершеннолетних детей. Пытаясь получить общежитие от университета в этом году, девушка получила отказ. Список на получение комнат 28 августа уменьшился на 20 фамилий. В деканате объяснили такие действия тем, что произошло заселение иностранных студентов. Сейчас Светлана временно проживает у подруги. Но дальше так продолжаться не может.