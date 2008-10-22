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Образовательные чтения в Тюмени: "Будущее судьбы России решается за школьными партами"

22 октября 2008, 15:21
Будущее судьбы России решается за школьными партами. Поэтому школа должна быть не только местом социализации и развития интеллекта детей, но и местом привития духовно-нравственных ценностей нашей культуры.
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Тюмень

Именно так говорили собравшиеся представители духовенства, политики и педагоги в тюменской филармонии 21 октября на образовательных чтениях на тему: «Духовно-нравственные ценности в российской школе». Так же в рамках чтений прошло вручение премии педагогам «За нравственный подвиг учителя».

Идея проведения таких чтений и конкурса среди педагогов принадлежит Московской Патриархии. Три года назад эти мероприятия как пробные прошли только в Центральном округе России. Но, услышав благодарности педагогов, Московская Патриархия на следующий года провела конкурс еще и в Приволжском и Уральском ФО. А в этом году задействованы уже все округа.

Началось пленарное заседание с песнопений и вступительных речей. Приветственное и благодарственное слово сказал Владимир Якушев. Так же он зачитал письмо от полномочного представителя президента в Уральском округе Петра Латышева. «Этот конкурс еще раз подтверждает стремление наших граждан к своим истокам» - сказал Владимир Владимирович и поблагодарил тех, кто воспитывает наших детей. Московская Патриархия в свою очередь высказала ему благодарность за восстановление памятников культуры. Также с приветствием выступили секретарь правления союза писателей России, представители Курганской области, кроме того, привезшие презент – учебник «Основы нравственного воспитания».

С обращением от лица Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго выступил Митрополит Калужский и Боровский Климент. Он высказался о связи российской культуры и веры: «Русская культура выращена в вере. Вне веры она теряет свой смысл и даже становится разрушительной». «Кого же должна воспитывать школа?» - задался в своем докладе Митрополит Климент. И тут же отвечал, что образование в обязательном порядке должно включать в себя изучение духовно-нравственных ценностей. Школа должна учить самопожертвованию, учить различать добро и зло. «Чтобы в будущем сохранить Россию как самобытное государство, необходимо чтобы Россияне были носителями русской культуры» - зачитал Митрополит Климент. Так же был затронут и этнокультурный вопрос: «Дети иммигрантов смогут лучше узнать культуру людей, среди которых они живут».

Директор департамента образования Тюменской области Ирина Лысакова в своем докладе отметила, что в Тюменской области духовно-нравственному воспитанию школьников уделяется большое внимание. «По результатам социологических исследований» - сказала она – «жизненные стратегии большинства подростков носят позитивный социальный характер: семья, друзья, работа». Так же она напомнила о развитии волонтерских движений в Тюмени, Тимуровского отряда, экологических экспедиций, существовании кадетских классов. Отметила снижение злоупотреблением алкоголя и наркотических средств среди подростков. Главной проблемой, по ее мнению, является ослабление влияния семьи. Она не обеспечивает необходимый духовно-нравственный контроль, поэтому роль школы и педагогов как воспитателей особенно возрастает. Эту же проблему отметил Архиепископ Тобольский и Тюменский: «Не случайно 2007 год был назван президентом годом семьи, но нашему обществу сейчас наверно нужен не год, а век семьи».

После выступления докладчиков прошло вручение премий конкурса педагогов «За нравственный подвиг учителя». Педагогам вручались дипломы, цветы, подарки, сыпались аплодисменты из зала. Работы этих учителей будут отправлены в Москву на дальнейшее рассмотрение, и скоро там будут ждать самих лауреатов.

В заключение всех ждал концерт хора студентов Тобольской духовной семинарии, после которого желающие могли отправиться на экскурсию по храмам Тюмени. А 22 октября в школах Тюмени пройдет работа секций по прошедшим чтениям.

#Новости#Образование#Религия#Тюмень#Таня#Культура
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