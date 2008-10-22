Образовательные чтения в Тюмени: "Будущее судьбы России решается за школьными партами"

С обращением от лица Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго выступил Митрополит Калужский и Боровский Климент. Он высказался о связи российской культуры и веры: «Русская культура выращена в вере. Вне веры она теряет свой смысл и даже становится разрушительной». «Кого же должна воспитывать школа?» - задался в своем докладе Митрополит Климент. И тут же отвечал, что образование в обязательном порядке должно включать в себя изучение духовно-нравственных ценностей. Школа должна учить самопожертвованию, учить различать добро и зло. «Чтобы в будущем сохранить Россию как самобытное государство, необходимо чтобы Россияне были носителями русской культуры» - зачитал Митрополит Климент. Так же был затронут и этнокультурный вопрос: «Дети иммигрантов смогут лучше узнать культуру людей, среди которых они живут».